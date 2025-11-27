回歸後首宗「五級火警」奪4命釀55傷！17年後…宏福苑惡火死者增11倍

國際中心／陳弘逸報導

香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，是自回歸以來第二起「五級火警」，首宗「五級火警」發生於2008年的香港旺角彌敦道的嘉禾大廈造成4死55傷，然而時隔17年的宏福苑大火，死亡人數多達11倍，且傷亡人數，仍持續增加，救援工作也尚未停歇；這起火警，也讓前案的大火被提及。

據維基百科資訊，香港自1997年回歸以來，首宗「五級火警」，發生於2008年8月10日香港旺角彌敦道的嘉禾大廈，火災發生於上午9時20分，當時10多戶住受困，也導致彌敦道交通癱瘓。

廣告 廣告

火勢於下午3時13分撲滅，耗費6個多小時，出動超過200名消防員救火，共造成4死55傷，死者中包含2名消防員，分別為46歲已婚的蕭永方，入職消防24年；及入職一年25歲消防員陳兆龍，其餘3名受傷消防員，經過治療後，順利出院；這起火警，全港消防局也下半旗致哀。

香港首宗「五級火警」發生於2008年的香港旺角彌敦道的嘉禾大廈造成4死55傷。（圖／翻攝自維基百科）

然而，時隔17年後，於今年11月27日下午，大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」傳出大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」。

直到今天（28日）凌晨火勢才控制，累計死亡達44人，搜救行動尚未停歇，失蹤200多人，還有多名傷者命危，死傷待估。

相較兩起「五級火警」，2008年香港旺角彌敦道的嘉禾大廈造成4死55傷，今年的大埔「宏福苑」造成至少44人死亡，光亡者人數就遠超先前火災的11倍，後續傷亡恐再增加。

更多三立新聞網報導

香港惡火釀44死、多人失蹤！13所學校急停課…教育局：供學生心理支援

香港傳統工藝淪惡火失控元凶？疑用「不阻燃棚網」貪便宜、省成本害44命

宏福苑惡火奪44命、多人失聯！「歌神」許冠傑…親筆寫30字：天佑香港

殉職消防員背景曝！他曾是機場特警…轉職9年魂斷香港「宏福苑」惡火

