「回歸民主」軍政府辦選舉 緬甸時隔5年展開投票

緬甸嚴格限制的選舉今天(28日)展開投票，執政的軍政府宣稱此次選舉標誌著該國在5年前推翻了上一屆民選政府、引發內戰後，重新回歸民主。

前文人政府領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)仍被監禁，她廣受歡迎的政黨在2021年2月軍方結束了長達10年的民主實驗後被解散。

活動人士、西方外交官和聯合國人權事務高級專員都譴責了這次分階段進行、為期一個月的選舉，指出選票上充斥著軍方盟友，且對異議人士進行了嚴厲的鎮壓。

廣告 廣告

親軍方的「聯邦團結發展黨」(Union Solidarity and Development Party)廣泛受到預期將成為最大政黨，批評人士稱這將是軍政府統治的翻版。

這個人口約5,000萬的東南亞國家飽受內戰蹂躪，而反抗軍控制的地區將不會舉行投票。

在軍政府控制的領土，3輪投票的第一輪於當地時間上午6時(台灣時間上午7時30分)開始，其中包括仰光、曼德勒(Mandalay，又稱瓦城)和首都奈比多(Naypyidaw)等城市選區。

法新社記者在仰光翁山蘇姬空置住所附近的甘馬育(Kamayut)地區，看到一個投票站於清晨時分開放。

在仰光市中心，投票站外連夜拉起了封鎖線，外頭有安全人員站崗，武裝警察則在交通路口執勤。

這次選舉沒有出現翁山蘇姬曾經主持過的那種熱烈的公眾集會，軍政府發動了猛烈的選前攻勢，試圖奪回部分地區。

40歲的莫摩敏(Moe Moe Myint，音譯)表示：「這次選舉不可能自由公正。」她過去2個月一直在「逃難」，躲避軍政府的空襲。

她在中部曼德勒省的一個村莊向法新社表示：「當軍隊摧毀了我們的生活，我們怎麼能支持軍政府主導的選舉呢？」

她說：「我們無家可歸，躲在叢林中，苟延殘喘。」

軍政府領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)沒有回應法新社的採訪要求，但一直將選舉描述為通往和解的途徑。

第二輪投票將在2週內舉行，然後第三輪、也是最後一輪投票將在明年1月25日進行，不過軍政府已經承認，在近五分之一的下議院選區，選舉無法進行。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

緬甸大選將登場 內戰與危機籠罩選戰熱度不再

緬甸軍政府將舉行5年來首場選舉 反對派呼籲抵制