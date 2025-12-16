回歸省多少、回饋多少 台電取消最低獎勵金

▲台電今（16）日宣布，實施逾10年的「最低獎勵金」節電遊明年將改變，基於公平性並貼近用戶節電行為，取消約84元的最低獎勵金，回歸到「省多少、回饋多少」原則，將會影響到500萬戶節電用戶。（圖／記者賴禹妡攝）

[NOWnews今日新聞] 台電自2008年起推動節電獎勵，包含實際節電每度獎勵0.6元，並提供每期最低獎勵金84元。台電今（16）日宣布，實施逾10年的「最低獎勵金」節電遊明年將改變，基於公平性並貼近用戶節電行為，取消約84元的最低獎勵金，回歸到「省多少、回饋多少」原則，將會影響到500萬戶節電用戶。



台電發言人黃美蓮說明，台電提出節電獎勵方案後持續更新，明年起將會採取「省多少、回饋多少」，回歸到公平性，也就是每省1度電就可以獲得 0.6元獎勵。



另外，民眾參與節電還是採取登錄制，民眾可以透過上網、臨櫃或是電話報名來登錄，如果是過去有登錄用戶就不用再登錄。

她表示，此次制度設有緩衝期，若帳單計費期間包含2025年12月22日以前，仍會適用舊制。以一般住宅用戶為例，電費帳單計費期間起 始日自2025年12月23日起適用，即兩個月一期的帳單將自2026年3 月起改採新制度；每月出帳的用戶，則自2026年2月帳單起適用。

另外，民眾也可以參與住家節電預測，如果當期用電量比去年同期少，且實際用電度數不超過預測值，那麼最高可獲得5000金點。



台電副總蔡志孟回顧，節電獎勵最早上路是2008年，當時是依照節電率跟電費來扣減，當時是針對5%以下、5%至10%以上去扣減整體電費的5%、10%、20%。



2014年考量到如果透過用電綠去計算電費，會讓用電大戶比率大，但是小用戶就節省效果小，所以改為每度扣除0.6元；當時因為變動比較大，所以為了維持用戶節電意願，設計出最低獎勵金，也就平均月用電加點大概330度，每期電費約 1600元，計算下來就是84元。



然而，台電發現，許多登錄節電用戶實際上並未完成節電，卻可以領取最低獎勵金，若以去年節電獎勵登錄戶約500萬戶中，約150萬戶適用最低獎勵金，但實際節電率約25%，這如此作法對於實際參與節電民眾不公平。



黃美蓮表示，據近3、4年統計，節電獎勵金約14億左右、約有500萬戶使用，約占全部用電戶的4成左右、每期節電量皆低於140度，用戶平均其實只省50度左右，等於節電獎勵回饋會從84元降至30元；對於取消最低獎勵金將會節省多少金額，她表示，經估算約為4億元。

