回歸縣府前廣場 苗栗元旦升旗送好禮

〔記者彭健禮／苗栗報導〕迎接2026，苗栗縣政府將於明年元旦早上7點半，於縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「馬年旗開旺 苗栗願景亮」升旗典禮，準備有國旗帽、小國旗發放，及iPhone 17 256G、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等摸彩獎品，歡迎鄉親參與。

苗栗縣政府舉辦元旦升旗典禮行之有年，過往皆在縣府第一辦公大樓前廣場辦理，縣長鍾東錦上任後，陸續移師竹南運動公園、苑裡體育場辦理，方便苗北、苗南鄉親也能就近參加，明年元旦將再回歸縣府前廣場。鍾東錦代表縣府團隊誠摯邀請縣內各機關、團體、單位及縣民朋友們，踴躍前來縣府廣場齊唱國歌、揮舞國旗，一起迎接2026年第一道曙光。

廣告 廣告

縣府表示，升旗典禮預計將於明年元旦當天早上6點起定點發放國旗帽、小國旗及摸彩券1人1張、發完為止。獎品有iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等多項優質大獎，共計15個獎項、111個摸彩品，歡迎鄉親朋友參加。

另，大湖鄉公所迎接新的一年，元旦上午6點30分在大湖國中舉辦升旗典禮暨健行活動，鄉長黃惠琴邀請鄉親在元旦當天，一同向國旗致敬，為國家祝福，也為自己許下一個嶄新的開始。凡成人參加者將致贈急救包及早餐一份，數量有限，送完為止。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

也太巧！ 台東平安夜6.1地震前 一次捕獲3尾地震魚

