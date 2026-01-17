回歸自然！蘇花公路最美路段走入歷史 行政院宣告和仁至大清水路段解編廢止





被譽為「蘇花公路最美路段」的台9丁線和仁至大清水臨海路段，行政院近日發出公告宣布解編及廢止，未來不再對外開放行駛該路段，全面回歸自然。消息曝光後，不少民眾直呼可惜，但也認為政府讓蘇花公路休養生息的做法正確。





行政院日前公告表示，台9丁線64K＋262-69K＋119路段省道廢止，其中台9丁線64K＋262-64K＋900與台9線共線路段，仍為台9線；原台9丁線64K＋900-69K＋119路段，依國有土地使用管理。而路線調整後，原路線名稱為「蘇澳－大清水」，新路線名稱為「蘇澳－和仁」。

對此，有網友在臉書社團「公路邦」發文表示，該路段為蘇花公路原線，自1932年「蘇花臨海道」通車以來，緊貼卡那岡斷崖與太平洋蜿蜒前行，兼具壯麗景觀與高度風險，近百年來承載南來北往的車流與台灣好幾代人的共同記憶。

網友指出，由於天災頻讓這條道路「通了又坍、坍了再修」；且自2024年4月3日花蓮大地震後，該路段山體鬆動，每逢降雨便有土石崩落，落差最高達1000公尺，雖然公路局嘗試搶通，但隨後颱風季來襲又造成更大規模的災害。

而經評估，若全面修復至少需耗費10多億元，且無法確保未來能維持暢通，因此公路局決定放棄修復，將台9丁線64K＋262至69K＋119路段解除編號，還給大自然，讓「蘇花公路最美路段」走入歷史。





網友也說，所幸該路段平行的「蘇花改仁水隧道」已於2020年通車，該路段解編並不影響人車通行，公路局也配合仁水隧道開放給危險貨物車輛、自行車與行人通行。可惜的是，壯麗的蘇花公路山海美景，會更加難以親近，包括可眺望和仁海灣的「太魯閣國家公園界碑」、「和仁臨海短隧道」，以及矗立在仁清隧道旁懸崖邊的「屏風岩」，也將成回憶。（責任編輯：殷偵維）

