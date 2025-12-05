回歸EXO大跳〈初雪〉！中國籍成員張藝興慘被粉絲狠酸：別硬要融入

記者陳宣如／綜合報導

昨（4）日，首爾迎來今年首場雪，韓國人氣男團EXO以K-POP冬季必聽神曲〈初雪〉呼應季節氛圍。〈初雪〉長期成為偶像翻跳的冬季熱門歌曲，EXO官方社群近日釋出六人版本舞蹈影片，引發粉絲熱議。影片中，參與舞蹈的六名成員包括Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳，以及中國籍成員張藝興（Lay），其中張藝興的舞步幅度明顯大於其他五人，呈現出截然不同的舞蹈風格。一些粉絲對他的舞姿表現提出批評，留言表示：「跳超難看」。

張藝興（左2）合體跳EXO〈初雪〉，遭粉絲嘲諷：「超難看」。（圖／翻攝自IG @weareone.exo）

影片曝光後，粉絲在社群平台留言表達各種看法，不少人針對張藝興的舞姿嘲諷，有留言寫道：「是真的好難看，跳起來像一隻雞」、「張藝興是怎麼有辦法跳得格格不入的」，也有人酸說：「其他人都是鬆軟初雪，他獨自暴風雪」、「怎麼會有出道那麼多年的人跳舞跳成這樣，別硬要融入自己早就拋棄的圈子好嗎」，顯示部分觀眾對其表現感到震驚與不滿。

EXO近期宣布六人合體回歸，CBX因與SM娛樂在合約及結算問題上產生分歧，並在訴訟中敗訴，最終未能加入團體。（圖／翻攝自EXO IG）

粉絲對張藝興的批評，也與他多年未參與EXO團體活動有關。自2015年將工作重心轉向中國後，張藝興長期以個人名義發展，近十年間缺席多次團體活動。此次回歸六人舞蹈影片，是他自2015年以來少數與團體同台的機會。而與他同期的CBX小分隊成員CHEN、伯賢以及XIUMIN，因與SM娛樂在合約及結算問題上產生分歧並在訴訟中敗訴，未能參與EXO退伍後的首次回歸活動。部分粉絲在社群平台表達不滿，留言指出：「CBX都不在了，不該來的人反而回來了，搞不懂公司在想什麼」、「反正都是張藝興的錯，什麼事都推到他身上」，顯示觀眾對回歸成員安排存在爭議。

