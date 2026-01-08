回歸OPPO realme台灣：已完成內部組織整併

記者李鴻典／台北報導

先前有不少傳聞指稱realme將結束中國業務，近日，OPPO發佈內部消息，為進一步發揮協同作戰的優勢，更好地整合資源，realme將回歸OPPO，作為旗下子品牌。未來realme、一加 (OnePlus)兩個子品牌將與OPPO主品牌形成策略協同，形成差異化打法。

realme GT 8 Pro及realme Buds Air7無線降噪藍牙耳機。

根據目前的消息，realme CEO李炳忠將領導整體子品牌業務，一加中國區總裁李傑職責不變。realme新品將如期發布，同時將全面連接OPPO售後服務體系。

中國科技媒體《快科技》報導稱，隨著一加、realme的陸續回歸，OPPO體系資源將會得到更好的整合，主品牌和子品牌將形成更清晰的策略協同關係。報導引述產業人士分析，此次整合有助於OPPO更好地集中資源，拓展全球市場。

realme台灣回應，realme台灣市場的部分，由於跟OPPO一樣是由新茂環球負責獨家代理，基本上沒有直接影響。近期也已完成內部組織整併，其它相關規劃以公司安排為主，未來仍然會持續為消費者帶來更具創新特色與市場差異化的產品。

