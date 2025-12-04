回母校建中參加講座 張善政勉勵學弟：學會善用AI創造自我價值

建國中學4日舉辦「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，邀請前國民黨主席朱立倫與桃園市長張善政兩位學長返校與學弟交流。張善政當晚在臉書發文提到，現在年輕世代要面對人工智慧（AI）浪潮，大家一定要學會「善用」AI，這是無法迴避的趨勢，用科技、用創意，打造屬於自己的未來。

桃園市長張善政回母校建國中學和學弟們座談。（圖／張善政臉書）

張善政提到，回到母校建國中學，心情特別不一樣。雖然離開校門多年，但每到12月6日校慶，總會想起在舊讀社當班長的日子。那些一起讀書、一起熬夜、一起被老師盯的青春，真的令人懷念。

張善政表示，今天與朱立倫一起受邀回到建中和同學們交流。想到我過去最常被學生問的一句話：「市長，你為什麼一直換工作？」我就從自己的求學和職涯經歷談起。

張善政和國民黨前主席朱立倫一同回到母校建國中學。（圖／張善政臉書）

張善政說，回到看，其實自己並不是在「換工作」，而是在科技快速演進的浪潮中，一路尋找可以發揮的「新位置」。跟著時代走，也跟著興趣走。一路在不同領域尋找能夠發揮的新可能。

張善政回憶大學時期，有一門課的作業非常耗時，自己花了兩個晚上才完成。於是心想能不能用電腦試算，沒想到把資料輸入後，短短幾秒就跑出結果。那時他第一次強烈感受到：如果善用工具，把電腦應用在土木工程上，可以做更多更大的事。也因為這個啟發，自己後來走向了不同的領域，走向科技，也走向公共服務。

張善政曬出建中的畢業紀念冊。（圖／張善政臉書）

張善政指出，「現在的年輕世代，面對的是比當年大得多的浪潮—人工智慧」。他常說，AI 不是資訊人才會用，而是所有人都能用、也應該用的工具。就像當年的電腦科技一樣，AI會改變產業的運作方式，也會為願意掌握趨勢的人，開出新的道路。

張善政續指，當時他也鼓勵同學們，未必要鑽研AI的底層技術，但一定要學會「善用」AI，思考如何把它運用在自己的興趣、未來的志向與想解決的問題上。人工智慧是無法迴避的趨勢，與其害怕，不如主動掌握，讓AI成為創造自我價值與社會貢獻的助力。

張善政勉勵學弟們要善用AI為自己創造出最大的價值。（圖／張善政臉書）

最後張善政再次強調，今天很高興能回到最熟悉的地方，也謝謝建中學弟們熱情提問。他同時喊話，希望在這個AI時代，每一位年輕人都能找到自己的方向，用科技、用創意，打造屬於自己的未來。

