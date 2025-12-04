回母校與學弟座談 朱立倫自述2016大選為人生最大挫折

台北市建國中學將在6日迎來127周年校慶，並在4日邀請學長們，前國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與學弟對談。(陳俊吉攝)

台北市建國中學將在6日迎來127周年校慶，並在4日邀請學長們，前國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與學弟對談。朱立倫說，建中人常被視為「人生勝利組」，自己從政也看似一路順遂，但在2016年迎來人生最大的挫折，就是總統大選大敗蔡英文，但他說也是因此次敗選，才有機會看清自己的弱點和缺點，並回過頭反省自己。

建中學生班聯會於4日舉辦「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座。朱立倫說，建中人常被視為「人生勝利組」，他回想自己人生一切看似順利，比如考上頂尖大學、當教授、順利當選民意代表等。

廣告 廣告

朱立倫表示，他在轉戰新北市長時，於2010年以11萬票打敗當時參選的前總統蔡英文，豈料在2016年的總統大選，輸蔡英文300多萬票，更創下自2000年以來國民黨得票數與民進黨差距最大的紀錄，也是他從政以來的首度敗選。

朱立倫說，此事帶給他，建中人最大的缺點是「太順利了」，同時最大的弱點也是「太多成功了」的啟示，也深刻體會到，人生一定會有挫折，但不會是結束。

朱立倫認為，如果不是因為自己曾經面對過挫折和失敗，就不會好好反省，「挫折是讓你有一面鏡子，有機會看清楚自己的弱點和缺點在哪裡，並回過頭來反省自己。」

【看原文連結】