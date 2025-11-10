回波接近！鄭明典「示警2區」雨勢將增強 今晚到明天最明顯

生活中心／黃依婷報導

除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今（10）日除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大臺北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。對此，前氣象局長鄭明典也示警，回波正在接近中。

鄭明典發文，回波接近，且東半部包含北部的雨勢將逐漸增強，今晚到明天最明顯，他也不禁讚嘆，現在的電腦預報真的太厲害了，只要會看資料，每個人都可以是氣象專家，也很誠心的希望，每個人都是氣象專家，大家都知道如何使用氣象資訊。

根據中央氣象署資料顯示，颱風「鳳凰」清晨２時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過臺灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。

中央氣象署指出，今晚起至週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率，週三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

