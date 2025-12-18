回測--折返於林瑞麟詩集《撤離練習》

圖／鄧博仁

這是一本有光澤的詩集。光澤是它的文字面貌，更是自內發散，從嶙峋的切割面、毗鄰的磨難與進退反覆之間折射出文字的光輝。

《撤離練習》折返於時間最嶙峋的一面，即便行走時詞性顛簸，但如果連陰影都能獲致飽滿、圓潤，你怎麼不會跟著強大。

我猜想，一顆已經被當成靜物的蘋果，看到素描它的筆觸被雨給駁回了，蘋果應該會是高興的。它會想要拆走畫框，寧可回到樹上繼續飽滿，掉落時再砸出聲音「回應自己」，這才有成熟詩人的性格。或者，更艱難一點，讓每一句詩裡都有船骸，而一首詩的整體才是大海。寫詩可以讓大海的祕密一一答數，方法是先擊沉自己。而每次擊沉，也就是一次撤離練習。至於一次性的、「當季」即可領略的練習，如同〈憂傷夏至〉：

揉掉一些字

之前以為是詩

貼在飲料盒上

因為退冰

很快失去黏性

像在一起的日子

這首〈憂傷夏至〉能節錄的任何一段都相當簡潔，且又難得滑順，這是通透的詩人，才有的手感。但通透的詩人也不會自限於一種表現方式，他可以競合不同的主題和語言形式。可以簡單，也可以繁複；可以在一個層面上深刻，也可以游刃於八荒虛象、高維空間。

詩要從固有疆域、物理的限制撤離出來，才會有高維度的意象；詩要從你我他、它牠祂，撤離出來，才能凝視。而我又是一個看到「魂縈舊夢」就想撤離的人，於是作者在一本詩集裡所能提供的語言、視角、意象，乃至能讓讀者聞聲辨位，跟著詩中的音樂性遠走，這對感覺派的遊牧者而言，就至關重要了。很幸運地，我早先一步讀到林瑞麟這本詩集，詩人也提供了我「新的邊界」。

維特根斯坦：「語言的邊界，就是世界的邊界。」你如何在自己的思考系統裡說出「那是什麼」，你的世界就會跟著這麼成形。人是如何看待萬事萬物的，就決定了他的視野與邊界。雖然日子總在山稜那邊做一個稱職的掛鐘，但如果只活在別人「既定的敘述」裡，而不是自己來定義世界，那麼，這樣的「我」，並沒有活過。於是，詩人自有一套說法，而且都應該是「新的說法」。

詩人是怎麼「重新認識」乃至「重新定義」世界的？詩如何在新的秩序裡發生新的審美經驗？例如在〈癥結〉裡，醫生的強烈建議指向「有什麼狀況，身體會告訴你/醫生擠出他的眼珠擲向我，之後」。對於遺傳疾病，詩人新的說法是「我忽然覺得寬慰，很久了/那人寄養在我體內的癥結還在，維持緘默」。而〈背面〉裡「想起愛我的那個人」，詩人說她已經安靜入睡，是「盡了孤獨的本分」。

林瑞麟是擅長說故事的詩人，大部分的作品都有具體場景來承載抽象情緒。情節在流暢的時間軸裡又安排了不少有稜有角的語素，讓情緒進一步被感知，雖然那些情緒總是幽微深長。

林瑞麟也擅長在意象系統中安排突發性的語素，透過「錯置」讓它們的毗鄰關係因為「走位」而有新的連結和思考。包含時間、空間和符號的「不相對」卻又「不必然，而然」。例如，在病房的意象裡：

頭等病房有特級的冷空氣

三坪大，配發幽靈兩隻

電視、衣櫃各一個、浴室共用

哀傷自行負擔

類似「配發幽靈兩隻」這種透過「不按常理的安排」來營造出的陌生化、衝突感，能否打開語言或意象的多重解讀空間、羅蘭巴特所謂無法預期的「刺點」（punctum）或其它希冀追求的審美經驗，端看詩人「拋與接」的精準與否。因為當詩歌處於「錯置」的樣態，詩行間未必遵循邏輯因果，而是呈現意象疊加、語意斷裂來產生新的能量，這個能量也可能會因為過度炫技而讓「道具」、「假動作」反噬其身。但林瑞麟這首〈陪病〉卻能達成「外在現實」和「內在現實」的統一，以及精準的變焦能力，將兩個異端疊合在一個鏡頭下，又各有景深，適時擔綱。其它如〈陪他回家〉裡的「她敲木魚與疼痛和解」，〈憂傷夏至〉裡的「一如預期/病了/六月還沒來/徵候外露，小規模的/應該是疲累和高溫的共伴效應/躺下，可以省略敘述//貓走過/身上最軟的那一塊/不以為然/窩著，刻薄時間」。上述詩句的演繹過程，都有著調動精良的走位，既能產生奇異的視角，又能物我互融，將烏雲和白雲走成一盤和棋。尤其收入「輯一、在時間裡琢磨」的作品，讓書寫本身就是一次自我的療程。就連收錄在「輯四、在躍場的反光鏡」這類沒有分行形式的散文詩，同樣可以展演。例如〈焦慮〉裡，「看見許多人的動態時報互相磨蹭，疾速的回上頁，接下頁，掀起低調的高潮」，原本不具關聯、甚至互斥矛盾的意象組合，形成了新意味。

其實飽滿自足的詩語言都有它的「自證性」，只有它自己可以證明自己，其餘用來解釋的文字，我多說的每一句話，都注定太多。甚至，祂的艱難反而是閱讀歷程上的愉悅。除非祂故作艱難，將坎坷、空洞都變成無效的地球表面，讓人步步踩空。畢竟喜歡冒險，不等於是冒險家。詩人是冒險家，還是個社會學家。至於哲學家，或許只有藍芽耳機不同、語言不同；他們或許都喜歡音樂，但詩人有一個耳朵單邊，複詞，偏義。（本文係《撤離練習》推薦序，時報文化出版）