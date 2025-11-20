回溫了！今晨最低溫12.8度 白天起逐漸變暖、週末上看30度

今日清晨天氣仍涼，不過白天將逐漸開始回溫，週末可能出現30度高溫。資料照，李政龍攝



今日（11/20）天氣持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也僅17、18度，局部溫度還會再更低一些，請民眾注意保暖。根據氣象署觀測，今日清晨最低溫出現在南投名間，僅12.8度。

今日天氣持續受東北季風影響，清晨各地仍偏涼，不過白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區雲量偏多、偶見陽光。離島天氣：澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲層鬆散，降水回波不明顯，僅東北部有局部零星飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日低層水氣減少，基隆北海岸、東北部偶有局部短暫降雨機率，白天起氣溫逐漸回升，北台灣仍偏涼，中南部白天氣溫舒適、早晚涼，週日（11/23）各地氣溫回升。

氣象專家林得恩也在粉專「林老師氣象站」發文指出，週末（11/22、23）兩天白天溫度回升將最為明顯，尤其是週日白天，苗栗以北到宜蘭地區高溫可來到攝氏25至27度，中部及花東地區高溫也上探攝氏26至29度，南部地區則有機會達到攝氏30度或以上。不過中北部及東北部空曠地區清晨時段仍可能有17至20度低溫發生的機會，日夜溫差變化較大，早出晚歸請持續注意天氣變化。

11/20溫度距平預測圖。翻攝自林老師氣象站

