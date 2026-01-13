回溫仍別大意！鄭明典示警：今晚高機率出現「輻射冷卻」低溫

鄭明典指出，現在西半部雲量極低，加上西半部風速減弱，所以可能會有很高的機率出現顯著的輻射冷卻。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 雖然今(13)日起有新一波冷氣團南下，但強度沒有前幾波強，天氣相對晴朗穩定。不過前中央氣象局長鄭明典指出，現在西半部雲量極低，加上西半部風速減弱，所以可能會有很高的機率出現顯著的輻射冷卻，晚上低溫下探至10度以下。

氣象署指出，今日大陸冷氣團南下，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度；北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。

雖然這波冷氣團沒有前幾波這強，但仍需注意保暖。鄭明典在臉書上表示，現在西半部雲量極低，地面觀測顯示相對濕度也普遍偏低，因此今晚決定輻射冷卻的變因剩下「風速」。

根據今天的地面天氣圖，目前台灣上空有一個順時針旋轉的小高壓，現在小高壓還在陸地上，但今日會逐漸出海，讓台灣北部從西北風，逐漸會轉成北風、再轉東北風，午夜過後可能變成偏東風。因此鄭明典示警，「這樣的條件，西半部風速也會減弱，有很高的機率出現顯著的輻射冷卻低溫」不過實際變化還是以區域性的雲量為主。

