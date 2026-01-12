回溫勿輕忽 溫差比寒流更致命

醫師黃軒(右)呼籲，真正的保暖不是「穿得多」，而是「降低溫差衝擊」。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

隨著氣溫逐漸回升，許多民眾以為寒冷已過，開始鬆懈防寒保暖。然而醫師提醒，「真正危險的，往往不是低溫本身，而是短時間內劇烈的溫差變化。」清晨輻射冷卻、白天快速回溫，正是近年心血管與腦血管急症頻傳的重要隱形殺手。

胸腔暨重症專科醫師黃軒說明，溫差對人體而言並非單純的氣象變化，而是一場突如其來的「生理突襲戰」。當人從溫暖的被窩起身，走進冰冷浴室，或由寒冷戶外進入暖氣房，身體會在瞬間啟動自律神經反應，導致交感神經暴衝、血管急速收縮、血壓短時間升高，心臟負荷驟增。這些原本是為了保命的機制，卻可能成為壓垮心腦血管系統的最後一根稻草。

多項大型研究也支持這項臨床觀察。統合分析顯示，日溫差每增加1°C，心血管住院風險約增加0.7%。台灣研究更發現，當日溫差超過夏季8.5°C或冬季11°C時，心血管急診與住院病例明顯上升。瑞典全國性研究亦指出，氣溫相對前一週平均值每上升1°C，心肌梗塞住院風險增加，其中ST段上升型心肌梗塞風險更為顯著。

在腦中風方面，研究發現，白天氣溫突然上升超過6°C，缺血性中風風險增加逾兩倍；若氣溫驟降超過14°C，出血性中風風險同樣倍增。黃軒強調，心臟與大腦最害怕血流速度劇變、血管瞬間收縮及血壓快速震盪，因此在氣溫劇烈波動時，心肌梗塞、心律不整、中風甚至猝死風險都明顯提高。

值得注意的是，溫差風險並非只限高齡或重症病患。高血壓、心血管病、糖尿病、抽菸、長期熬夜與壓力大者，甚至近期覺得身體「怪怪的」的人，都屬於高警覺族群。研究顯示，當溫差超過10°C時，收縮壓可短時間上升5至15毫米汞柱，對高血壓患者，已足以誘發重大心腦血管事件。