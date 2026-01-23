回溫後冷氣團、雨彈強襲 恐2天「大半個台灣都濕」凍探7度

生活中心／倪譽瑋報導

下週二、三有東北季風或大陸冷氣團南下，這波也會伴隨一些水氣。（圖／氣象署）

把握回溫、雨少出遊！氣象署預報，週日、下週一（25、26日）兩天，白天漸漸回溫、雨勢漸漸縮減，下週一有望出現27度高溫、各地大致多雲到晴。但下週二（27日）東北季風或冷氣團，伴隨鋒面到來，下週三（28日）又有華南雲系東移，北部、東北部、中部、東南部都有些雨勢，北東白天高溫也會下滑，其他地區則小心輻射冷卻，馬祖可能出現9度左右低溫。

週末至下週一漸回溫 北東留意局部雨

氣象署預報員鄭傑仁指出，強烈大陸冷氣團明（24）日起開始減弱，但輻射冷卻影響仍在，新竹、苗栗、南投、金門等地，明晨可能有10度左右低溫，西半部、宜蘭低溫也剩11至15度，花東約16至17度；不過白天會升溫，北部、東半部高溫可到18至23度。降雨方面，大台北地區、西半部山區有零星短暫雨。

週日、下週一兩天，白天氣溫逐日回升，週日北部、東半部及澎湖、金門20至24，中南部25度；下週一中南部及宜蘭，更可達26至27度，但晚間仍有16度左右低溫。降雨方面，週日迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部較大雨勢發生的機率、桃園以南地區為多雲到晴；下週一轉為各地大致多雲到晴。

下週二季風或冷氣團來襲 挾帶水氣多地有雨

下週二、三兩天水氣豐沛，可能大半個台灣都能見到雨勢。（圖／氣象署）

氣象署提醒，下週二天氣出現變化，一波可能是東北季風或大陸冷氣團的冷空氣南下，配合有水氣的鋒面通過，北部及宜蘭氣溫下降，高溫約掉到17至20度、低溫剩13至15度，馬祖不排除有9度低溫；南部則溫度變化不大，白天高溫約在26至27度，低溫約16至18度。

降雨方面，除了鋒面，下週三又有華南雲系東移，整個北部、東北部有局部短暫雨，甚至中部、東南部也零星短暫雨；而南部地區則是多雲到晴。

下週四降雨緩、回溫 氣象署估再下週冷高壓增強

所幸到了下週四（29日）或週五（30日），東北季風或冷氣團開始減弱，北部及宜蘭白天迎來回溫，但各地夜間清晨仍偏冷。降雨方面，從僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，漸漸轉為各地多雲到晴。

氣象署也展望未來兩週天氣，影響因子應以東北季風為主，但1月31日至2月6日期間，可能有北方冷高壓增強的趨勢，但預報的日期較遠、不確定性大，實際狀況須留意後續最新資訊。

未來兩週天氣預測一覽。（圖／氣象署）

