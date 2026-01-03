回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱

生活中心／倪譽瑋報導

今日輻射冷卻強，南部一度出現比中北部還冷的低溫。（圖／翻攝自中央氣象署網站）

暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。

冷氣團、輻射冷卻後 週日白天短暫回暖

氣象署預報員林定宜指出，今（3）日受強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地日夜溫差明顯，特別是中南部日夜溫差極大，高雄市田寮區一度出現8.0度低溫。這讓前中央氣象局長鄭明典也驚呼「輻射冷卻低溫，高雄、台南上榜，這應該是第一次。」

所幸明日強烈大陸冷氣團就會減弱，氣象署說明，各地白天氣溫有望回升，但西半部、東北部日夜溫差大，輻射冷卻發生的區域可能有10度左右低溫，南部約14度；空曠地區如新北、桃園、宜蘭、苗栗、南投、雲林、金門，局部低溫可能來到8至9度。降雨方面則是各地多雲到晴，天氣偏乾，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。

另一波冷氣團挑戰寒流 清晨各地低溫有感

週日短暫回暖後，下週一（5日）另一強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部低溫約10到13度，南部、花東約13度；氣象署補充，由於清晨輻射冷卻效應較強，不排除挑戰今年首波寒流。降雨方面，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫雨；東南部、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預計，這波強烈大陸冷氣團影響，會一路持續至下週五、週六（9、10日），雖然白天氣溫回升，但晚上清晨仍有輻射冷卻效應，各地低溫有感。降雨方面，預計到下週三（7日）就有望減少，偏乾冷型態一路持續到週末，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

