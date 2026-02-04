回溫2天就急凍！專家示警低溫恐探5度 影響時間點一次看

生活中心／游舒婷報導

今（4）日起3天全台預計大幅回暖，不過下一波冷空氣預估週六至下週一（7至9日）報到，這波冷空氣友可能成為入冬後的第2波寒流，全台變冷，最低溫恐出現在週日深夜到週一，最低溫會到5度。

下波冷空氣恐達寒流等級。（圖／資料照）

氣象專家賈新興指出，本週末天氣將明顯轉冷，周六、周日有受到「接近寒流」影響的機率。預估此波冷空氣最冷時段落在周日深夜至下周一清晨，苗栗以北的空曠地區，不排除出現攝氏5至7度的低溫。

賈新興表示，周四、周五花東至鵝鑾鼻有局部短暫雨，午後竹苗山區與高屏山區也可能出現零星降雨。周六中午前鋒面通過、天氣驟變，桃園以北及宜蘭、花蓮轉為局部短暫雨，新竹至台中、台東也有零星降雨機會，午後台中以南山區仍可能出現零星短暫雨。

廣告 廣告

他進一步指出，周六深夜至周日清晨，彰化以南地區仍有零星降雨機率；周日白天，桃園以北及宜花東維持零星短暫雨，午後南投以南山區天氣也較不穩定。

賈新興提醒，這波冷空氣影響最顯著時段將落在周日深夜至下周一清晨，台北測站低溫約在10.1至10.6度之間，苗栗以北空曠地區有機會下探至5至7度，花東縱谷則可能降至7至9度。

更多三立新聞網報導

不論晴雨上山陪大S！追思會結束具俊曄吐1句 友嘆：是什麼樣的愛

立春最強生肖是它！4生肖先動先贏財氣旺 迎貴人好運爆發

今起3天好天氣！週六迎入冬第2波寒流 「低溫恐探6℃」強冷倒數72小時

高雄女騎士收罰單「才知闖紅燈」！網看路段驚：檢舉人救她一命

