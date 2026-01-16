回溯600年文獻 "小冰期"颱風生成更多

鏡頭回到台灣，冬天之際，我們大多關心東北季風、寒冷程度，但其實這時候，還是會有颱風生成，今年第一號颱風、洛鞍，現在就在菲律賓東方海域，從路徑圖明顯看到、不會影響到台灣，而冬天生成颱風、並不奇怪，根據氣象署統計，這67年間，每個月平均生成的颱風個數，夏天雖然是高峰期、5.38個，但冬天的時候、12月、1.13個，1月也有0.46個，看起來的確是、氣候越冷、颱風越少。但最近台師大、中研院和台大，公布一份最新研究資料，發現颱風最頻繁的時期、是在小冰河時期，推翻大家對颱風的印象，也登上國際頂尖學術期刊。

唐朝仕女服飾呈現開放風尚，不只受到胡服影響，輕薄的服飾也方便避暑散熱，因為歷史資料顯示，唐朝屬於中世紀晚期、氣候偏暖。拉長歷史軸距，地球從形成的那一天開始，氣候就不斷改變。17世紀，全球再度進入了小冰河時期。

臺師大永續管理與環境教育研究所副教授 林冠慧：「這段時間(點)其實是很冷的時間，所以它其實也是明清交替之際。」

中研院環境變遷研究中心通信研究員 王寳貫：「這又有什麼關係呢，因為蒙德(極小期)1644年，剛好是明朝滅亡的那一年，崇禎皇帝在煤山自縊 死亡，剛好就發生在最冷的時候。」

臺師大、台大和中研院團隊合作，跨越5百多年中國大陸歷代方志、以及官方紀錄發現，在蒙德極小期，也就是1650到1680年對應的小冰河期，海水溫度高、陸地偏冷，出現反聖嬰現象，提升颱風生成的機率。

臺師大永續管理與環境教育研究所副教授 林冠慧：「海洋溫度偏暖，所以就會造成對流會增加，對流增加了之後，那其實際會有利於颱風的形成，因為它證實了文獻資料，跟早期觀測資料，是有用的有價值的 特別是，你把這些資料整併在一起之後，你確實可以看得到 可以相互驗證，看得到颱風 ，還有過去的這些極端事件。」

氣候嚴寒、颱風不會減少之外，回顧歷史文獻發現，19世紀氣候最冷的時候，民生也大受波及，接連發生太平天國之亂、陝甘回亂、捻亂等動盪事件，死亡人數高達千萬人。

中研院環境變遷研究中心通信研究員 王寳貫：「吻合度 我發覺 ，氣候對整個人類的，歷史影響是非常大的，所以我們不但是發生這種事情，對整個政治系統，譬如說中國歷史上 ，這些王朝的興衰，都是吻合度非常地好。」

這項研究成果，重建黃河中下游、到珠江流域約10萬筆紀錄，刊登在「美國國家科學院院刊」，也告訴現代人，歷史宛如一道明鏡，不同時代，用不同方式，反複述說氣候變化、環境和人類發展的關係始終不曾改變。

