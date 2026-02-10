回營區途中...憲兵突失控自撞遭甩出亡 引擎噴飛對向車道
花蓮縣壽豐鄉台9線今（10）天清晨發生一起奪命車禍！24歲鍾姓男子駕駛一台黑色轎車，行駛途中卻失控自撞，車頭瞬間嚴重變形，引擎也與車體分離噴飛至對向車道，鍾姓駕駛則遭甩出車外，送醫搶救後仍傷重不治。
據警方調查了解，這名男駕駛在花蓮空軍基地擔任憲兵，準備要回營區上班，途中沿著壽豐鄉台9線由南往北行駛，但車輛不明原因突然失控向左偏斜，以飛快的速度撞擊路中央的分隔島及燈桿，當下整顆引擎直接與車體分離，噴飛到對向車道，開車的24歲鍾姓男駕駛被甩出車外身亡，後方車輛目擊民眾見狀趕緊上前協助，至於詳細車禍原因，目前由警方調查當中。
引擎與車體碎片四散一地。圖／台視新聞
台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心
