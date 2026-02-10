回營區途中...憲兵突失控自撞遭甩出亡 引擎噴飛對向車道

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中市南區，日前有一名機車騎士，下班時發現，自己的機車和另一台機車，倒在地上，當下他不敢離開，報警處理，調監視器才知道，原來是一輛轎車，迴轉時撞倒機車，肇事逃逸。肇事駕駛到案後辯稱，不知道撞到機車，但鏡頭君拍得一清二楚，警方依法舉發！一輛轎車先往前開，接著方向盤打向左邊，準備迴轉，但車主看了看空間好像不夠，又往後倒車，撞倒路邊停放的兩輛機車，卻彷彿沒事一樣，開車揚長而去。等到夜幕低垂，其中一名車主下班牽車才發現，車子倒在地上，而且車身還多了刮痕，憤而報警處理。受害車主機車受損，又擔心自己跟肇逃沾上邊，當下決定報警處理。（圖／民視新聞）受害車主邱先生：「要來牽我的車的時候，發現我的車跟隔壁的車，兩個是直接完全倒在一起的，然後當下我就因為我擔心說，會被誤會說我是肇逃，所以我就是當下直接報警。」台中市交大第三分隊長吳念蓉：「調閱周邊監視器，發現是一輛自小客車，在該處迴轉時不慎碰撞，停在路邊的兩部機車，經通知自小客車駕駛到隊說明，表示當下不知道，有碰撞到路邊車輛。」事發地點就在台中市南區忠明南路，警方受理報案，迅速找到肇事駕駛謝姓男子，但他第一時間卻辯稱不知道撞上機車，直到警方出示畫面，甚至查出他轎車後方有擦撞痕跡，才讓他認了這筆帳，與苦主協商賠償事宜。受害車主邱先生：「蠻可惡的，因為他電話中是跟我說，他沒有感覺，也不知道，所以就走了，我自己也有開過車我也知道，有一點覺得奇怪的情況，都會停下來會看一下，但他完全沒有，就沒有任何猶豫直接轉頭就走。」受害車主說，對方一開始辯稱不知道，直到警方出示相關證據，才來洽談賠償事宜。（圖／民視新聞）警方提醒用路人，汽車駕駛人肇事，在無人受傷或死亡的情形，未依規定處置者，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者還要吊扣駕照1至3個月。呼籲用路人，車輛發生碰撞，不可擅自離開，還是要依規定報警，以免觸法挨罰！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台中轎車迴轉撞倒2機車 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃 更多民視新聞報導一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆高雄男倒臥交流道閘道遭3車輾斃 1駕駛衰涉肇逃：不知撞到人離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃

