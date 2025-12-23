回覆「網紅業配照」被封鎖！他1截圖引60萬人朝聖

娛樂中心／饒婉馨報導

有網友近日在網路分享，表示自己疑似因回覆網紅古娃娃（Wawa Ku）的內衣業配對比照，而遭到對方封鎖，令他感到相當錯愕。此文一出隨即引發網友熱議，透露曾因類似原因被「封鎖」，質疑古娃娃面對負面評論的處理方式，不過，古娃娃本人對此風波尚未做出正式回應。





回覆「網紅業配留言」結果被封鎖 發文勾起網友共鳴

古娃娃（左圖）近日發出業配照片、影片等，有網友對某張對比照表示質疑，卻被本人封鎖，令他感到相當錯愕。（圖／翻攝自IG @wawawaku、 Threads ＠jjj_1019__）

網友22日於Threads上發文，表示這是生平第一次被網紅封鎖，且坦言自己只是對網紅古娃娃所發出的業配對比照，訴說事實「不就是駝背跟挺胸？」，不料卻收到IG通知對方已收回訊息，原本以為是她打錯字或是要改訊息內容，結果點進去後發現古娃娃不只收回訊息，還封鎖了他，他為此發出IG截圖畫面，證名自己完全看不到古娃娃的任何社群動態。然而，竟然釣出許多相同經驗的網友在其貼文下留言，分享自己也被封鎖的經歷，「我也被他封鎖～」、「我剛剛發現他也封鎖我哈哈，我不知道為什麼，是因為我之前靠X他減肥但是一直賣高熱量食物嗎」。

回覆「網紅業配留言」結果被封鎖 發文勾起網友共鳴

網友持正反兩面意見，認為網紅可以自行選擇、過濾粉絲，也有同樣被封鎖的網友出面分享經歷。（圖／翻攝自 Threads ＠jjj_1019__）

貼文曝光後，瞬間掀起網友論戰，有一派人認為古娃娃是否太敏感「現在說實話的人真的很難生存」、「這些人很難面對實話欸」、「如果留言有人身攻擊、惡意那確實該封鎖，但他這個不一樣 這個叫玻璃心（？」；而另一派網友則表示網紅經營社群，也有選擇粉絲的權力，「你可以說，他也可以封鎖」、「成年人只封鎖不教育」、「但她就不想被你們這種人內耗了笑死」。古娃娃本人對此尚未做出任何回覆。









