回購率超高！全聯這款「馬桶益生菌」遭瘋搶 婆媽大讚：效果比刷還要好

生活中心／王文承報導

一名網友分享，近期清潔家中廁所時，長期殘留的異味讓他相當困擾，不論反覆刷洗或使用擴香、芳香劑，效果都十分有限，甚至還出現異味混雜的情況。（圖／中資料照）

隨著新的一年即將到來，不少民眾開始著手進行年終大掃除。一名網友分享，近期清潔家中廁所時，長期殘留的異味讓他相當困擾，不論反覆刷洗或使用擴香、芳香劑，效果都十分有限，甚至還出現異味混雜的情況。直到改用全聯販售的一款「馬桶除臭化糞菌」，狀況才明顯改善，貼文曝光後，引發網友熱議。

全聯這款馬桶益生菌遭瘋搶 婆媽大讚



一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，最近進行大掃除時，發現最棘手的不是地板或窗戶，而是馬桶，「怎麼刷都刷不掉味道，用芳香劑反而更臭」。後來他在 全聯 發現一款 多益得 的馬桶除臭化糞菌，只要將一包倒入馬桶中靜置一晚，隔天沖水後就能分解尿垢與異味，完全不必費力刷洗，讓他大讚「真的省時又省力」。

廣告

貼文曝光後，立刻引起網友共鳴，「我們家也是用多益得這款，除異味真的很有效」、「這個真的好用，回購好幾次了」、「我都是早上出門上班前放進去，家人下班、下課後再沖馬桶就好」、「根本是馬桶用的益生菌」、「我也買過，效果比刷洗還明顯」。

