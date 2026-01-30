回購話題延燒 PP石墨烯塑崩褲掀女性穿搭圈熱潮

生活中心/綜合報導

如果有一條褲子，能在女性族群間持續引發討論，甚至被形容為「穿過就回不去」，那 PP 石墨烯塑崩褲無疑是近年機能服飾市場中的話題代表之一。從社群平台到日常穿搭分享，不少消費者將其視為衣櫃中的常備單品，也讓品牌討論度持續升溫。

回顧產品發展歷程，PP 早年即將石墨烯材質導入服飾應用，並結合自家研發的塑崩織法，試圖在包覆度與舒適感之間取得平衡，突破過往塑身褲容易緊繃、不易久穿的印象。這樣的設計方向逐步累積市場口碑，也讓 PP 在機能褲款領域建立辨識度。

品牌推出之後，也吸引不少知名藝人與生活風格名人分享穿搭體驗。三金得主林美秀、知性生活家吳淡如曾在社群與活動中展示穿搭搭配，表達自己對 PP 石墨烯褲款舒適與造型感的喜愛，進一步提升產品在女性圈的話題度。

隨著品牌聲量擴大，PP 石墨烯塑崩褲也不只停留在台灣市場，陸續拓展至香港、新加坡等地，並嘗試進軍國際時尚舞台。主打 One Size 的包覆設計概念，讓不同身形的女性都能依穿搭需求彈性運用，使這款褲子成為跨場合的實穿選擇。

迎接 2026 年 全新「塑崩打卡褲」話題登場

延續既有產品線的設計基礎，PP 石墨烯於 2026 年推出全新進化款，PP 石墨烯塑崩打卡褲，主打外型線條與機能結構同步升級，希望讓機能褲款不只好穿，也能成為日常造型的一部分。

此次新品並邀請社群人氣創作者愛莉莎莎合作，透過實際穿搭分享與造型示範，展現褲款在不同生活場景中的搭配彈性。相關團購活動一推出即引發高度關注，也再次帶動塑崩褲在女性族群中的討論熱度。

分區加壓設計 打造包覆穩定的穿著感受

新款塑崩打卡褲在結構上導入 3D 立體織法概念，透過不同區域的織紋配置，呈現層次分明的包覆效果。腹部採用斜紋組織設計，讓整體線條看起來更加俐落；臀部與腿部則透過加壓與織法變化，帶來穩定貼合的穿著體驗。

針對長時間久坐或日常活動需求，設計上也著重於維持舒適度與支撐感，讓穿著時不易感到負擔。不少消費者形容，褲款在修飾線條的同時，也保有一定的活動彈性，適合日常長時間穿著。

石墨烯結合機能紗線 兼顧保暖與舒適

在材質運用上，PP 石墨烯塑崩打卡褲結合石墨烯與火山岩紗等機能紗線特性，主打溫暖包覆的穿著感受，特別適合秋冬季節搭配。布料設計著重於減少悶熱與黏膩感，同時維持整體包覆性，讓女性在氣溫變化較大的季節中，依然能自在穿搭。

透過材質與織法的搭配，褲款在保暖表現與穿著舒適度之間取得平衡，也讓機能褲款不再只是單一季節或情境的選擇。

從日常穿搭出發 機能褲款成為生活的一部分

從市場討論度累積，到 2026 年全新塑崩打卡褲登場，PP 石墨烯持續以貼近日常的設計思維，回應女性對穿搭與舒適並重的需求。品牌希望透過機能與造型的結合，讓服飾不只是功能性單品，也能成為展現個人風格的選擇。

隨著女性穿搭型態愈加多元，機能褲款的角色也逐漸轉變。PP 石墨烯藉由不斷優化細節設計，嘗試讓產品在實穿性與話題性之間取得平衡，持續在女性市場中累積關注。



PP 石墨烯產品資訊

PP 石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/EFuak

PP 石墨烯 LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

客服專線：080-000-5199

實體門市：

新北市蘆洲區民族路445號1樓（總部門市）

台北市中山區復興南路一段32號（復興旗艦店）

台南市永康區中華路12號14樓-1

台北車站地下街 K 區 B1

台北市北投區石牌二路201號（榮總中正樓門市）