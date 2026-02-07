回鄉參選彰化縣長？劉和然回應了：未來的規畫仍在新北

新北市副市長劉和然有意爭取參選下屆新北市長，但民調落後於另一位熱門人選台北市副市長李四川。近日有人建議他回鄉參選彰化縣長，引發討論。對此，他今天（7日）表示，未來的規畫仍是在新北市，持續讓新北市愈來愈好。

劉和然。（圖／中天新聞）

劉和然指出，彰化縣長王惠美執政8年，應該培養很多的在地人才。他說明，自己從大學畢業，從台北縣到新北市，39年都在新北市這個土地服務，因此會有熱情、也有責任感，未來的規畫還是在新北市，持續的讓新北市愈來愈好。

劉和然。（圖／中天新聞）

另外，針對外界關注的「李劉會」，劉和然日前表示，地方黨部對整體時程的掌握很清楚，中間如何約定會面、如何進行等安排，都必須配合黨部的節奏與機制。

新北市長侯友宜也表示，目前一切按照既有步驟穩定前進，會找到適合的人選讓市政更好；他還說，這一個部分相信黨中央都有在規劃當中。至於這兩名人選過去都曾與他共事，是否會被要求選邊站？侯友宜回應，一切以團結共同面對。

