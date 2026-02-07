回鄉參選彰化縣長？劉和然回應了：未來的規畫仍在新北
新北市副市長劉和然有意爭取參選下屆新北市長，但民調落後於另一位熱門人選台北市副市長李四川。近日有人建議他回鄉參選彰化縣長，引發討論。對此，他今天（7日）表示，未來的規畫仍是在新北市，持續讓新北市愈來愈好。
劉和然指出，彰化縣長王惠美執政8年，應該培養很多的在地人才。他說明，自己從大學畢業，從台北縣到新北市，39年都在新北市這個土地服務，因此會有熱情、也有責任感，未來的規畫還是在新北市，持續的讓新北市愈來愈好。
另外，針對外界關注的「李劉會」，劉和然日前表示，地方黨部對整體時程的掌握很清楚，中間如何約定會面、如何進行等安排，都必須配合黨部的節奏與機制。
新北市長侯友宜也表示，目前一切按照既有步驟穩定前進，會找到適合的人選讓市政更好；他還說，這一個部分相信黨中央都有在規劃當中。至於這兩名人選過去都曾與他共事，是否會被要求選邊站？侯友宜回應，一切以團結共同面對。
延伸閱讀
盧秀燕施政滿意度71.3%！營養午餐免費政策獲8成5市民肯定
國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了
AIT高層15天3訪盧秀燕 台美關稅協議月中簽署送立法院
其他人也在看
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
藍營恐分裂？媒體人點名「這縣市」最悲觀
[NOWnews今日新聞]國民黨2026年新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調七成、黨員投票三成」的七三制方式進行黨內初...
新北議會 綠黨團幹部交接 藍首位女性書記長
新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧親自監交，新任總召陳永福從上任總召廖宜琨手裡接獲印信，新北市長侯友宜、副市長劉和然及市府團隊受邀出席觀禮。至於國民黨團幹部，議長蔣根煌5日下午親自協調，新任會期將由陳儀君出任書記長。
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......
藍台中市長初選廝殺！江啟臣怒黨中央公開民調時間、未參與二次協調
國民黨中央昨（6）天突然發布，黨內台中市長初選民調將在三月底「最後一週」完成，讓有意爭取提名的立法院副院長江啟臣氣得跳腳，認為公開民調時程與先前的協議內容不符，恐讓民調失真。不過對手立委楊瓊瓔卻認為，
江啟臣回應小官說：AIT處長代表整個國家
[NOWnews今日新聞]國民黨台中市長提名掀起內戰！立法院副院長江啟臣昨天邀請AIT處長谷立言參觀台中產業，爭取成為美國關鍵合作夥伴之際，不僅黨中央逕自公布「姐弟之爭」民調細節，副主席蕭旭岑更接力嘲...
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。
才說初選達協議 江啟臣聲明抗議國民黨、楊瓊瓔｜#鏡新聞
國民黨台中市長初選之爭越演越烈，國民黨中央今天（2/6）才宣布，立委江啟臣、楊瓊瓔已經簽署協議，雙方同意3月最後一週完成民調作業；但江啟臣傍晚立刻發出抗議聲明，點名國民黨中央，違背協議內容，同時質疑楊瓊瓔說法違背事實。雙方隔空互槓，火藥味濃厚。
藍台中市長提名辦法出爐 黨中央「這句話」卻掀爭議
藍營台中市長提名僵局有解！國民黨中央今（6日）宣布，包括立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔等2位有志參選者，都已簽署提名協議事項，將盡速邀2人挑定3家民調機構和執行檔期，在3月底前完成民調，並提名成績最高者參選。
民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選
即時中心／潘柏廷報導前記者馬郁雯今（6）日上午在前綠委段宜康陪同下，前往民進黨台北市黨部登記議員初選，爭取中正萬華議員參選人提名，同時擔任8屆港湖市議員的李建昌，也陪同交棒對象、律師陳又新登記。不過外界更好奇民進黨台北市長人選究竟是誰母雞帶小雞，段宜康受訪則喊話「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。馬郁雯、陳又新今日上午分別在段宜康與李建昌陪同下，前往登記黨內市議員初選，並繳交相關登記費用；陳又新受訪表示，雖然兩人心情緊張，還是抱著興奮的心情過來，「但聽到點鈔機的聲音比較痛一點，雖然大家說我是律師，但還是一筆不小的花費，希望有好的結果」。輪到馬郁雯受訪則坦言，和陳又新一樣聽到點鈔機的聲音時，也覺得心在淌血，但沒關係，態度拿出來，一定可以在初選順利過關、大選時候高票當選，為想服務的選區共同服務。民進黨台北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯（左）、民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（右）。（圖／民視新聞）「最近屬於移動式唐老鴨狀態」，馬郁雯解釋，反覆出現聲音好了又沙啞的情形，而自己早上5時30分就出門，包含掃市場、站路口一路到晚上跑所有鄰里行程，到最後追垃圾車，基本上都已經深夜11點，即便枇杷膏怎麼喝好像都沒什麼用，「但沒關係，這是努力的證明，大家都看得到」。段宜康則說，自己跟李建昌是1994年參選一起當選，已經超過30年，兩人現在心情像母雞帶小雞的「母雞」及媽媽，充滿期待與緊張，希望兩位能靠著努力順利當選；兩位都是有論述力、有理想、認真的年輕人，也希望李建昌能將8屆議員的功力，灌注給兩人。段宜康喊話，希望可以和馬郁雯一起努力，「我沒有完成的工作，希望她（馬郁雯）能夠接著把我們共同理想完成」。民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（左）、民進黨台北市內湖南港議員李建昌（右）。（圖／民視新聞）李建昌則表示，今天是非常高興的心情，跟新一代陳又新、馬郁雯到台北市黨部登記初選，證明自己能卸下重擔，「整個理念就是選賢與能，希望能將棒子一代一代傳給優秀、能夠發揮問政功能的下一代，陳又新和馬郁雯應該都符合這樣的期待」。因此，李建昌喊話，希望兩人能夠順利通過初選，並在大選順利脫穎而出，但兩人選區說起來結構對新人不利，因為堅強對手非常多，新人要殺出重圍，真的要靠所有支持者共同把優秀新人舉上去。針對台北市長人選部分，段宜康坦言「我也很期待與緊張」，但同時他也認為，大家要有耐心，中央黨部也知道支持者的焦慮，但是本來就不是容易的工作，首都市長候選人的產生本來就要一段過程，也是選戰一部分，「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。原文出處：快新聞／民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選 更多民視新聞報導老鼠橫行！吳靜怡批「柯蔣該負責」北市不要驚嚇版的迪士尼中國人滿街跑恐成真？國台辦竟希望「恢復兩岸直航」 陸委會說話了核三真要重啟？龔明鑫認3月會提出再運轉計畫
獨家／立陶宛跨黨派議員訪台 皆挺「台灣」名義設代表處｜#鏡新聞
台灣2021年在立陶宛首都設立駐立陶宛台灣代表處，成為我國目前唯一於聯合國成員國、以台灣名義開設的駐外館處，不過立陶宛總理魯吉尼涅，最近受訪突然提到，這是一大錯誤，讓立國付出巨大代價，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了跟總理同個政黨，都來自社會民主黨的立陶宛友台小組主席，還有在野黨議員，剛好在台灣訪問，今天(2/6)接受鏡新聞訪問分別澄清，確實在外交上盼跟中國恢復對話，但同時繼續支持台灣的代表處。
對美軍購享北約成員 綠盼過預算 藍委：美國朋友「客氣一點」｜#鏡新聞
美國對台軍售交運問題，國防部日前透露如果總預算順利通過，今年包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等，都將會陸續交運。讓綠委喊話藍白，要盡速審查國防條例，不過藍委不買帳，立委謝龍介就表示，國防特別條例沒有詳細的計畫無法幫忙背書，更喊話美國朋友要說話要客氣一點，台灣人對美方的信任度已經越來越低。