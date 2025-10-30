回鄉跳舞 用舞步說土地與人情的故事

「宜舞宜情」舞者之一的舞蹈藝術家簡慈儀帶領復興國中少年劇團學生用肢體說話。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣文化局今年與何曉玫舞團合作推出「宜舞宜情計畫」，邀請舞團藝術總監何曉玫與四位來自宜蘭的舞蹈藝術家—許嘉卿、簡華葆、簡慈儀、林柔雯—共同策劃系列社區共創活動，帶著舞蹈回到家鄉，與宜蘭在地社區及團體共同展開一場以身體為語言的文化對話，將於十一月五日至七日在宜蘭演藝廳舉行成果發表。

何曉玫老師出身宜蘭，是國家文藝獎得主，長年以舞蹈探索身體與文化的交會，她表示，舞蹈不只是舞台上的表演，更是回應土地的方式。這次的計畫，是讓舞者回到成長的地方，用身體再次認識宜蘭。

「宜舞宜情」由何曉玫舞團策演，結合宜蘭的文化信仰、教育現場與在地生活，讓四位舞者分別深入不同場域，共構一條「舞蹈走入社區」的軸線；首先是許嘉卿與深耕歌仔戲的結頭份社區發展協會以「戲曲身體與當代舞蹈的交會」為題，融合歌仔戲的身段與現代舞的呼吸節奏，讓地方戲曲文化以新姿態重生；再來是簡華葆與羅東在地藝文團體源緣文藝以「身體記憶與地方故事」為主題，引導民眾以動作書寫土地記憶，讓舞蹈成為生活的詩篇；而簡慈儀與復興國中少年劇團則結合舞蹈劇場與戲劇訓練，帶領學生以身體表達情感，發掘創造力；最後是林柔雯與東嶽廟陣頭團隊以「信仰之舞」為核心，轉譯陣頭與神將身體語彙，展現宗教儀式與當代表演的共鳴。