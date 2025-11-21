回鄉開唱心願達成！TWICE子瑜抵高雄 千名粉絲瘋狂迎接

子瑜親切向媒體打招呼。（圖／王奕棋攝）

韓國女團TWICE巡迴演唱會《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> IN KAOHSIUNG》將於11月21、22日登場，七位成員稍早於下午2點半入境高雄；台灣成員子瑜則在3點58分現身，在工作人員與保鑣的保護下步出入境大廳，一路上不忘親切向粉絲揮手致意，讓在場上千名粉絲連連。

子瑜昨前往東京站台品牌活動，今與TWICE分批抵台。她等待了10年，終於將在故鄉高雄開唱，歌迷一早便在小港機場守候，現場不僅掛上「十年的等候，只為這一刻相見」的紅色布條迎接TWICE訪台，還有粉絲準備注音應援條，恭喜子瑜「帶姐姐們回家」。

昨飛往日本為品牌站台的子瑜，稍早與TWICE成員分開抵台。（圖／王奕棋攝）

稍早，子瑜以白色上衣、棕色短褲搭配咖啡色靴子亮相。一現身便引發現場粉絲尖叫聲四起，熱情喊著歡迎回家。面對大批人潮，子瑜也親切地向媒體與粉絲揮手致意，但並未長留，約一分鐘後便在工作人員護送下上車離開。

從小熱愛跳舞的子瑜，13歲時被JYP相中，獨自前往韓國成為練習生。經過三年的刻苦訓練，她成功以TWICE成員出道，但一直沒有機會回台表演。今年元旦返家過年時，子瑜被拍到戴著「My dream came true in 2025」的帽子，引發粉絲猜測TWICE有望來台開唱；隨後經紀公司正式公布巡演行程，確認高雄也在其中。

粉絲掛布條歡迎TWICE。（圖／王奕棋攝）

今年6月，適逢子瑜生日，她在念信給粉絲時透露，心中一直有個願望：「那就是希望有一天能回到自己的家鄉，與粉絲們見面、開演唱會。」她表示，每年生日都會將這個願望獻給自己最深的心願，同時向粉絲喊話：「我會把努力奮鬥的故事，用表演傳遞給你們。感謝你們的支持與祝福，感謝你們在故鄉一直的等待，謝謝你們！」

