回鍋港湖議員被自家人排擠？掛看板「只剩一小角」 高嘉瑜自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

​前立委高嘉瑜2024年立委選舉連任失利，宣布回鍋參選港湖區議員，不過曾被視為超強吸票機的高嘉瑜，傳出遭到黨內議員參選人排擠。國民黨議員李明賢指出，民進黨議員不僅不提供高嘉瑜地方行程資訊，連看板區的好位置都被搶走，讓她只能在夾縫中求生存。對此，高嘉瑜在節目《新聞！給問嗎？》自嘲苦笑，沒辦法她就只剩那個洞了，笑著笑著就哭了。​

前立委高嘉瑜上回立委連任失利，這次預計將捲土重來從議員開始選起，近期也已經在選區內掛上看板。李明賢則爆料，民進黨議員不僅不提供高嘉瑜地方行程資訊，連看板區的好位置都被搶走，讓她只能在夾縫中求生存。

李明賢說，以民權東路圓環的圍籬為例，所有人看板都掛上去，聽說原有一塊要留給高嘉瑜，結果也被人家搶走，只剩一個不到2、3公尺的小角，而且前面還有電線桿杵著，高嘉瑜回鍋參選2026年台北市港湖區議員，來勢洶洶的態勢似乎讓她成為藍綠陣營眼中的不速之客。

談及看板問題，高嘉瑜自嘲表示，昨天還有人問她為什麼別人的看板是她的3倍大，還說她的看板在那個洞裡面感覺怪怪的。她無奈回應，沒辦法她就只剩那個洞了，也只能夾縫中求生存，不然怎麼辦，笑著笑著就哭了。

