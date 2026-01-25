回鍋議員「重新做人」！高嘉瑜曝慘痛教訓喊話泛綠：票票民進黨
九合一大選將至，民進黨前立委高嘉瑜有意回鍋參選台北市議員，引發討論。高嘉瑜自嘲現在也是新人了，會努力勤跑基層，讓大家看到她重新做人的決心，她也相信，經歷2022年和2024年分裂的教訓後，泛綠支持者一定會團結一致，「票票民進黨」。
高嘉瑜今天表示，內湖南港過去是藍大於綠的情況，只有泛綠陣營團結，才能夠讓席次極大化。2022年很可惜，因為泛綠分裂，我們也掉了一席的議員；2024年她競選立委連任時也是因為這樣，又讓國民黨漁翁得利。她相信，經過這兩次的教訓之後，所有泛綠的支持者一定會團結一致，一定會票票民進黨，力求港湖全壘打。
談及選戰布局和策略，高嘉瑜說，會一步一腳印、穩紮穩打，繼續到基層去努力勤跑，讓大家看到我們重新做人的決心，「我現在也是內湖南港的新人，畢竟不是現任的，所以當然資源也比較少，也必須要重新開始從頭再來，總是要讓大家看到我們跌倒了還是必須要重新站起來。」
高嘉瑜回憶，自2010年第一次擔任議員到現在，確實也經過很多的風風雨雨，無論如何，她還是相信，只要努力民眾都能夠看到，也願意給我們機會，所以在內湖南港我們希望能夠在泛綠陣營大家能夠團結一致的情況之下，為民進黨爭取四席全上，這也是過去民進黨在內湖南港最好的成績，也希望能在市長候選人的帶領之下，能夠有好的成績。
