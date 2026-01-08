回防車用! 高通福斯集團推進新新世代車載娛樂、明年高效能單晶片上陣

高通商標，圖為2023年8月。路透社



福斯集團（Volkswagen Group）與高通宣布清鈿長期供應協議合作意向書。高通將擔任福斯集團推出軟體定義汽車（SDV）區域架構（zonal architecture）的主要技術供應商，聚焦西半球市場開發，並提供由

Snapdragon數位底盤解決方案驅動的先進資訊娛樂與連網功能，預計2027年起為福斯集團提供支援資訊娛樂功能的高效能系統單晶片（SoCs）。

目前與高通車用合作夥伴已涵蓋集團旗下由CARIAD與博世（Bosch）成立的自動駕駛聯盟（Automated Driving Alliance ，ADA），以加速高度自動駕駛技術的發展。與福斯集團的合作，將提供福斯集團整合關鍵零組件採購、並擴大半導體與AI技術整合專業的策略，確保旗下所有車款皆能擁有具擴展性、且能滿足未來需求的行車解決方案。

福斯乘用車品牌採購董事會成員暨福斯集團擴展執行委員會成員Karsten Schnake表示，新一代資訊娛樂解決方案與駕駛輔助系統，正日益成為福斯汽車產品差異化的關鍵要素，如今在車輛價值中的佔比也大幅提升。隨著高通技術公司成為未來合作夥伴之一，得以確保長期取得這些技術所需的關鍵半導體。

高通技術公司執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示，Snapdragon數位底盤為軟體定義架構奠定基礎，支援注重安全性、效能與可擴展性的新一代資訊娛樂與先進駕駛輔助系統。高通與福斯集團攜手為全球數百萬名駕駛與乘客帶來革命性的車載體驗，同時提供引領智慧行車時代所需的技術基礎。

