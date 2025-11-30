回防鳳山區！邱議瑩力爭出戰高雄 周日造勢會場「宣布突破4萬人」

記者洪正達／高雄報導

民進黨高雄市長初選即將於1個多月後舉辦，現任立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆將爭取出線機會，縱使各路民調紛紛出爐，但4名參選人實際差距不多，卻仍把握初選前的最後幾星期拚場，其中邱議瑩30日下午回防許智傑鳳山本命區舉辦造勢大會，將近下午3點半左右，主持人宣布現場達到4萬人，可見邱的人氣正在持續成長中。

邱議瑩表示，感謝許許多多的好朋友相挺，自己不是最有資源的人，但卻是最能夠團結高雄的人；從政以來，自己沒有派系，不是孤鳥，只有高雄第一。感謝前總統陳水扁肯定自己是最強母雞，也感謝前院長蘇貞昌不只是兩度錄音支持，更在今天親臨現場加油打氣。

支持者從各地趕來參加造勢，主持人宣布現場突破4萬人。（圖／記者洪正達攝影）

邱議瑩表示，高雄在陳其邁市長的治理下，成功彎道超車，創造演唱會經濟、爭取AI產業鏈投資，狠甩其他五都，下一任高雄市長，需要最熟悉陳其邁市政藍圖，也和陳其邁一樣會做事，才能夠超越陳其邁的五星城市，邁向六星城市。

邱議瑩進一步說，陳其邁的前幕僚、前助理，以及後援會幹部，都共同推薦邱自己，認可邱議瑩是最像陳其邁，也最能接棒陳其邁、超越陳其邁的市長人選；自己也提出最有前瞻願景的高雄創世紀任務、24小時南星新機場等政見，以及最照顧市民權益的新生兒希望帳戶、敬老卡加碼與增設24小時臨托中心等政策，帶領高雄加速衝刺。

邱議瑩強調，2026年是攸關高雄能不能繼續在國際競爭中領先的關鍵選舉，邱議瑩是最敢衝、敢戰、正面對決，也是最能戰勝國民黨的人選，呼籲市民朋友，接到電話民調一定要回答唯一支持邱議瑩，讓邱議瑩接棒陳其邁，開創新未來，讓高雄繼續贏。

