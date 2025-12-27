回防鳳山造勢喊出10萬人拚場 林岱樺：不怨天尤人，一路撐到勝選

記者洪正達／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今於鳳山舉辦壓軸大造勢，活動現場湧入大批支持群眾，主持台宣布現場突破10萬人，直播空拍畫面顯示場地全數滿座，周邊人潮持續外溢，創下同場地民進黨市長初選活動人數新高，林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。

林岱樺致詞表示，回到自己政治起步的鳳山，情緒激動，也談及父親、前鳳山市長林三郎的從政過往，數度哽咽淚下；她也回憶父親一生最常叮嚀她：「政治人物若是無法度解決人民的問題，就是對不起人民。」林三郎在市長任內，為解決鳳山垃圾問題承受極大壓力，為讓城市變得乾淨卻含冤入獄，直到過世都未能還清白，直至今日林三郎留給市民的是感念20年的政績。

廣告 廣告

林岱樺致詞提到，這一年來面對重重打擊，但在最絕望的時候，她始終記得父親交代：「不怨命、不怨天。」她強調，只要聽人民的心聲、感受市民的艱苦、耿直努力的服務，天公伯一定會給認真打拚的人交代。

林岱樺表示，她的市長初選活動從大岡山、大旗美回到大鳳山，超過十萬鄉親站出來力挺，她深深一鞠躬感謝市民朋友的溫暖支持，也強調自己25年來沒有靠派系、沒有靠山頭，始終靠民眾的信賴，從立委走到今天參選市長。

林岱樺也向市民懇託，在關鍵的初選民調中支持「高雄自己的女兒林岱樺」，喊話高雄人站出來選擇自己的未來。

更多三立新聞網報導

高虹安助理費案二審無罪給信心！林岱樺：相信司法最後還我清白

力甩對手！林岱樺回防鳳山造勢 主持人喊出「7萬人到了」台下秒高呼

校園事件落幕！賴瑞隆還原兒衝突起因：踢球不愉快、隔天又玩在一起

快訊／霸凌事件翻篇！賴瑞隆最新聲明曝光：兒子沒霸凌、雙方達3共識

