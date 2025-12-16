回顧今年地動天搖「沒人好過」 國師唐綺陽預言2026：很嗨的年

星座專家唐綺陽。（圖／翻攝自臉書，唐綺陽占星幫）

又到了歲末年終之際，有「國師」之稱的占星師唐綺陽回顧2025年，透露今年五星移位，簡直地動天搖，天、海、冥形成的小三角，正在改寫所有人的命運，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，想必大家都不好過，幸好今年總算過去，在2026年當口可以展望未來，迎接下一個「很嗨的年」。

「再過半個月，我們就一腳跨進了2026年，時間過得真快。」唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」表示，回顧2025的五星移位，簡直地動天搖，天、海、冥形成的小三角，正在改寫所有人的命運，「土海連袂進牡羊又回雙魚，也昭示著氛圍丕變，令人七葷八素中，親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，充分展現，人生不由自己掌控的無奈」。

廣告 廣告

她指出，2025年想必大家都不好過，幸好今年總算過去，在2026年當口可以展望未來，迎接下一個「很嗨的年」。唐綺陽預告，明年有別於「2025年的悶與暗中破壞」，火象能量將迥異水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道，能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化得速度非常快。

唐綺陽透露，自己相當期待2026年的來臨，因為她喜歡乾脆、光明正大，受夠了模糊，很多事早該往下推進，「我就是期待2026年快來的人，希望你也是。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

涉貪助理費結果大反轉！高院這動作早露端倪 高虹安可望回鍋市長職

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司