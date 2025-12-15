回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年

娛樂中心／李明融報導

只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。

唐綺陽回顧2025年地動天搖，並期待2026年的到來。（圖／翻攝自臉書粉專@唐綺陽占星幫）唐綺陽在臉書發文，先是感嘆時間飛逝，再過半個月就要一腳跨進2026年，回顧2025的五星移位，她形容簡直地動天搖，「天、海、冥形成的小三角，正在改寫所有人的命運，土海連袂進牡羊又回雙魚，也昭示著氛圍丕變，令人七葷八素中，親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，充分展現，人生不由自己掌控的無奈」，她直言「想必沒人好過」。

但幸好今年即將過去，在2026年當口還可以展望未來，唐綺陽預告大家將迎接一個「很嗨的年」，有別於「2025年的悶與暗中破壞」，火象能量將迥異水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道，能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化的速度非常快。她自己也相當期待新的一年到來，「因為我喜歡乾脆，光明正大，受夠了模糊，很多事，早該往下推進，我就是期待2026年快來的人，希望你也是」。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

