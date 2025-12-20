回顧全球地鐵攻擊！韓男6月車廂縱火 10秒陷火海

台北捷運昨天爆發恐怖攻擊。回顧近年，南韓首爾也接連爆發多宗縱火、砍人案，日本4年前的萬聖節夜晚，也有男子裝扮成小丑，在電車內縱火，歐美、大陸，也爆發多起槍擊與爆炸，為各國社會留下難以抹去的傷痕。

台北捷運爆發攻擊，近來，日韓、歐美和大陸也接連爆發多宗縱火、砍人案。（圖／達志影像Shutterstock）

今年6月，南韓發生一起嚴重的地鐵縱火事件。一名男子趁著地鐵通過漢江時，在車廂內潑灑汽油後點火，短短10秒內，火舌就吞噬了整個車廂，造成6人受傷。南韓地鐵攻擊事件不只這一樁，2023年7月，一名33歲男子也在首爾地鐵站出口持刀隨意攻擊路過民眾，造成1死3傷的悲劇。

日本也曾發生令人心有餘悸的地鐵攻擊事件。4年前的萬聖節夜晚，京王線車廂突然爆出一陣尖叫，列車一到站，乘客們全部往外急衝。原來是一名無業男子扮成電影反派「小丑」，在車廂內持刀攻擊乘客，還潑灑易燃液體縱火。一位乘車旅客表示，這個人就在他和老公座位前，拿出打火機油，面無表情地行兇。這起事件造成17人受傷，但男子行兇後卻冷靜地坐在車廂內抽菸，情景令人毛骨悚然。

歐美國家同樣面臨列車安全威脅。2022年，美國紐約地鐵發生槍擊事件，造成29人受傷。2017年，俄羅斯聖彼得堡地鐵爆炸導致14人喪命。2016年，比利時布魯塞爾機場與地鐵連環爆也奪走了35條人命。而歐洲近代最嚴重的列車攻擊發生在2004年3月11日，西班牙馬德里通勤列車在1小時內爆發10起連環爆炸，造成191人死亡，超過1800人受傷。後來調查發現，蓋達組織是這起事件的幕後兇手。

中國大陸也曾發生類似的公共交通攻擊事件。2014年，昆明火車站發生一起多名極端分子隨機砍殺群眾事件，造成31人死亡，給當地社會帶來巨大創傷。

