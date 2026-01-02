回顧十年政務官、十年立委 賴瑞隆廣告短片放眼高雄下個黃金十年
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，立法委員賴瑞隆今(2)日宣布15秒廣告上架播出。兩支影片分別以「政務官十年回顧」與「立委十年回顧」為主軸，濃縮賴瑞隆從市政體系到中央問政的20年歷程。賴瑞隆強調，不論身在市政府或立法院，他始終把高雄市民的託付放在第一位，踏實做事不曾停歇，用行動守護高雄。
第一支影片內容以2013年賴瑞隆擔任高雄市新聞局長期間，推動黃色小鴨旋風、開創演唱會經濟與觀光熱潮的片段開場，帶出其擘劃的城市行銷為高雄打開走向世界的一扇門，也進一步啟動亞洲新灣區的發展。廣告以港灣與城市夜景、煙火等影像串連，搭配「十年市政、真實參與、不曾停歇」的口白，強調賴瑞隆長期在市府以創意與執行力推動城市轉型的實績，展現他面對挑戰依舊穩健前行的決心。
第二部則以台語口白向市民溫情喊話。鏡頭從賴瑞隆穿梭立法院的場景及在高鐵上埋首資料的畫面切入，呈現他10年立委任期中南北奔波、一心為高雄爭取預算的工作日常。影片接續帶出他在市場與基層熱情互動、議場問政，以及與中央部會現地會勘的片段，凸顯其能有效串聯中央地方、推進建設的能力；並以「完全銜接」為核心，傳達賴瑞隆將延續謝長廷、陳菊、陳其邁市政成果與城市光榮，帶領高雄再向前的承諾。
賴瑞隆辦公室表示，廣告以最精煉的影像與最真誠樸實的語言，呈現賴瑞隆一路走來的初心，以及始終與市民站在一起的態度。面對高雄下一個黃金十年，他也將持續以格局與遠見擘劃方向、以魄力與行動推動落實，全面推進城市均衡發展、產業升級、交通路網與民生照顧，讓高雄不只被看見，更能持續進步。
高雄市長初選電話民調期間為1/12–1/17，賴瑞隆表示，懇請市民留意來電、踴躍接聽並唯一支持賴瑞隆，讓「延續光榮、邁向新局」成為高雄市民的共同答案。
