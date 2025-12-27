回顧台灣近25年規模7地震「僅6次」距403花蓮大地震才1年多 專家點關鍵

記者許雅惠／台北報導

27日晚間11時許的強震，導致桃園機場天花板掉落，相當驚人。

27日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。中央氣象署指出，台灣平均約每30年才會出現一次規模7以上強震，不過此次地震距離去年4月3日花蓮規模7.1強震，僅相隔1年多，被視為相當罕見的情況。

統計近25年來台灣共發生6起芮氏規模7以上地震，其中就包含27日深夜宜蘭外海地震，以及去年震撼全台的403花蓮強震；再往前推，2006年12月26日屏東恆春外海，甚至在同一天、短短8分鐘內，連續發生2起規模7.0強震，至今仍讓人印象深刻。

廣告 廣告

2025年12月27日｜宜蘭外海

昨晚11時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里。

宜蘭、花蓮、南投、苗栗、桃園、基隆、雲林、新北、新竹、嘉義、彰化、台中、台北、台東、台南最大震度達4級；高雄、屏東為3級；連江縣與澎湖為2級；金門則測得1級，全台幾乎無一倖免。

12月27日深夜11點5分，宜蘭外海發生規模7強震。（圖／翻攝自中央氣象署地震測報中心scweb.cwa.gov.tw）

2024年4月3日｜花蓮

403花蓮強震至今仍歷歷在目，芮氏規模達7.1，是1999年921大地震（規模7.3）後，全台最大的一次地震。

該起地震共造成18人罹難、1155人受傷，另有3人失聯，多棟建築倒塌，東部災情最為嚴重，氣象署當時也一度發布海嘯警報。

113年4月3日花蓮強震（簡稱403地震）造成不少災情，圖為傾斜的天王星大樓。（圖／翻攝畫面）

2006年12月26日｜屏東恆春

屏東恆春外海在同日晚間罕見接連發生2起規模7.0地震，兩起地震僅相隔8分鐘。

首震發生於晚間8時26分，震央位於恆春地震站南偏西40.2公里處，深度44.1公里，最大震度5級；8分鐘後的8時34分，再度發生規模7.0地震，最大震度同樣達5級，震央位於恆春地震站西方33.9公里。這也是台灣西南外海百年來測得最強地震之一，造成2人死亡、3棟房屋全毀。

屏東恆春罕見在同一天發生規模7.0強震。（圖／翻攝自中央氣象署地震測報中心scweb.cwa.gov.tw）

這也是台灣西南外海百年來測得最大的地震。（圖／翻攝自中央氣象署地震測報中心scweb.cwa.gov.tw）

2005年10月15日｜宜蘭

當晚11時51分，宜蘭蘇澳地震站東偏北方204.3公里處發生規模7.0地震，震源深度達190.9公里。由於震央距離遠、深度深，全台最大震度僅3級，未造成重大災情。

2005年10月15日宜蘭蘇澳地震站東偏北方204.3公里，發生規模7.0地震。（圖／翻攝自中央氣象署地震測報中心scweb.cwa.gov.tw）

2004年10月15日｜宜蘭

宜蘭蘇澳地震站東方101.8公里處發生規模7.1地震，地震深度91公里，最大震度5級。因震央位於外海、深度偏深，並未引發嚴重災害。

2004年同一天，宜蘭蘇澳地震站東方101.8公里，也發生規模7.0地震。（圖／翻攝自中央氣象署地震測報中心scweb.cwa.gov.tw）

更多三立新聞網報導

7.0地震來了她沒跑！看護肉身護臥床嬤 阿嬤一句話逼哭眾人

元旦上路！彈性育嬰假 留停30天可拆「以日請休」孩子生病也能領津貼

共軍又動了！渤海今突發軍演封海 黃海接力軍演、實彈射擊掀緊張

抱孩子練出「巨大」二頭肌？40歲媽驚變「大力水手」醫師一摸嚇壞曝病因

