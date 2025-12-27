回顧台灣近25年規模7地震「僅6次」距403花蓮大地震才1年多 專家點關鍵
記者許雅惠／台北報導
27日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。中央氣象署指出，台灣平均約每30年才會出現一次規模7以上強震，不過此次地震距離去年4月3日花蓮規模7.1強震，僅相隔1年多，被視為相當罕見的情況。
統計近25年來台灣共發生6起芮氏規模7以上地震，其中就包含27日深夜宜蘭外海地震，以及去年震撼全台的403花蓮強震；再往前推，2006年12月26日屏東恆春外海，甚至在同一天、短短8分鐘內，連續發生2起規模7.0強震，至今仍讓人印象深刻。
2025年12月27日｜宜蘭外海
昨晚11時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里。
宜蘭、花蓮、南投、苗栗、桃園、基隆、雲林、新北、新竹、嘉義、彰化、台中、台北、台東、台南最大震度達4級；高雄、屏東為3級；連江縣與澎湖為2級；金門則測得1級，全台幾乎無一倖免。
2024年4月3日｜花蓮
403花蓮強震至今仍歷歷在目，芮氏規模達7.1，是1999年921大地震（規模7.3）後，全台最大的一次地震。
該起地震共造成18人罹難、1155人受傷，另有3人失聯，多棟建築倒塌，東部災情最為嚴重，氣象署當時也一度發布海嘯警報。
2006年12月26日｜屏東恆春
屏東恆春外海在同日晚間罕見接連發生2起規模7.0地震，兩起地震僅相隔8分鐘。
首震發生於晚間8時26分，震央位於恆春地震站南偏西40.2公里處，深度44.1公里，最大震度5級；8分鐘後的8時34分，再度發生規模7.0地震，最大震度同樣達5級，震央位於恆春地震站西方33.9公里。這也是台灣西南外海百年來測得最強地震之一，造成2人死亡、3棟房屋全毀。
2005年10月15日｜宜蘭
當晚11時51分，宜蘭蘇澳地震站東偏北方204.3公里處發生規模7.0地震，震源深度達190.9公里。由於震央距離遠、深度深，全台最大震度僅3級，未造成重大災情。
2004年10月15日｜宜蘭
宜蘭蘇澳地震站東方101.8公里處發生規模7.1地震，地震深度91公里，最大震度5級。因震央位於外海、深度偏深，並未引發嚴重災害。
更多三立新聞網報導
7.0地震來了她沒跑！看護肉身護臥床嬤 阿嬤一句話逼哭眾人
元旦上路！彈性育嬰假 留停30天可拆「以日請休」孩子生病也能領津貼
共軍又動了！渤海今突發軍演封海 黃海接力軍演、實彈射擊掀緊張
抱孩子練出「巨大」二頭肌？40歲媽驚變「大力水手」醫師一摸嚇壞曝病因
其他人也在看
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 15
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 1
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中央氣象署指出，今（27）日晚間23時05分，台灣東北部發生芮氏規模7的強烈地震，震央位於宜蘭一帶，全台多地明顯有感。台北...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度
受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現罕見的冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
又濕又冷！4縣市大雨特報 持續時間曝光
即時中心／潘柏廷報導受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，而中央氣象署今（26）日上午10時10分針對基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報，影響時間將從今日上午至明（27）日。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
跨年、元旦天氣出爐！專家示警：寒流級冷氣團恐來襲
生活中心／張予柔報導隨著2025年即將結束，不少民眾關心跨年跟元旦假期的天氣，是否適合出門迎接2026年。氣象專家提醒，跨年夜天氣恐怕不太給力，受東北季風增強影響，北部及東北部將轉為濕涼型態，降雨機率明顯提高，清晨與夜晚氣溫偏低，想要在戶外倒數或迎接新年第一道曙光，恐怕得先做好心理準備。民視 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
專家曝大地震「搖晃秒數」示警：未來一週注意5.5～6.0餘震
1227深夜發生大地震，氣象專家組成的粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28）天凌晨發文提醒，未來一週注意5.5～6.0餘震。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
規模7大地震全台狂搖！Threads「瞬間被洗版」網嚇壞
生活中心／周希雯報導今（27）日23點21分發生規模7.6地震，預估震度宜蘭縣7級最強，全台都感受到激烈搖晃，尤其北部高樓層相當有感。發生地震第一時間、國家警報大響，不少已經準備入睡的民眾都嚇醒，並發文驚喊「地震也太大了吧」、「腦袋一片空白」，Threads如今也被地震文洗版。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
冷氣團發威！全台低溫排行「這地區」只剩7.4度 雨勢一路下到跨年
真的有夠冷！今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及台灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今日清晨冷氣團達到最強時刻，且全台最低溫在馬祖南竿（連江縣）僅7.4度。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話