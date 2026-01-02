回顧台灣離岸風電建設 TOWIA樂觀看待2026市場：穩居外資投資主力

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）表示，回顧2025年，台灣離岸風電在政府與產業共同努力下，持續為能源韌性與經濟成長帶來貢獻。展望2026年，TOWIA 各會員開發商對台灣市場的信心不會動搖，將兢兢業業推動離岸風場的開發、建置和運維工作，為台灣創造永續、乾淨和穩定的電力，創造長期價值與社會、產業與環境多贏。

TOWIA 指出，台灣是亞洲離岸風電發展的重要典範。截至目前，台灣已完工併網之離岸風場共 7 座，商轉容量達3.197 GW，另有 2.62 GW 正在建置中，全台累計完成474 座風力機安裝，預計至2026年累積完工風場將超過5.3GW。此外尚有3.9 GW正在開發階段，展現政府與產業多年協力推動的具體成果。相關發展經驗亦吸引日本與韓國高度關注與學習，亞太區域間產業交流亦進一步強化區域連結與供應鏈韌性。

廣告 廣告

TOWIA 表示，在各類再生能源中，離岸風電兼具規模化與供電穩定性的優勢，且是台灣極少數的自產能源選項。與進口能源可能受國際價格或地緣政治波動影響不同，風電已經是可供應大規模再生能源的即戰力，助攻台灣能源安全穩定。

此外，近期國際科技大廠與台灣半導體產業龍頭陸續與國內離岸風場簽署購售電合約，顯示風電已成為台灣產業國際競爭力的一環。由公私部門協力成立的整合性售電平台「台灣智慧電能」公司亦於今年與台灣風場專案簽署長期購售電合約，協助更多中小企業進行綠電採購。以再生能源當台灣企業的後盾，產生差別化競爭優勢，強化整體永續競爭力。

離岸風電產業近年在台灣外人投資結構中占有舉足輕重的地位。離岸風電已成為台灣僑外資直接投資的主要來源之一，今年更於整體總僑外投資中占比過半，其貢獻不僅體現在工程期的資本投入，更以長期基礎建設資產型態持續吸引國際資本，帶動供應鏈投資及人才與技術升級，創造高品質就業機會，強化台灣在全球的影響力與可見度。

更多風傳媒報導

