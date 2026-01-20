回顧台美關稅談判歷程！楊珍妮淚謝談判團隊 卓榮泰、張惇涵獻上擁抱

記者盧素梅／台北報導

行政院政務委員楊珍妮會後與行政院長卓榮泰擁抱。（圖／翻攝畫面）

台美關稅談判落幕，雙方確認稅率為15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，行政院今（20）日舉行「台美關稅談判說明記者會」，兩大幕後功臣行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮均出席記者會。楊珍妮致詞談及同仁日夜陪伴時再度落淚，記者會結束後，楊珍妮也一一與卓榮泰、鄭麗君等出席官員擁抱。

楊珍妮在記者會上致詞時表示，過去9個月談判情形，感謝總統、副總統、國安會與行政院給予談判團隊很明確談判立場跟方向，該堅持就堅持，該爭取就一定要爭取，，並在上周簽署投資備忘錄（MOU）。

廣告 廣告

行政院政務委員楊珍妮。（圖／行政院提供）

楊珍妮並表示，這段期間感謝長官支持指導之外，感謝相關單位給予協助，而提及同仁的日夜陪伴之際一度哽咽。



楊珍妮表示，上週與美方簽署投資MOU的時候，有朋友跟業者寫信給她稱，「回來可以放心休息，可以聚餐了」，自己則告訴他們「火車看到了曙光但還沒到站」，還有一個對等貿易協定尚未簽署。

由於楊珍妮昨在桃園機場看見卓榮泰、張惇涵接機時，也流下感動淚水。楊珍妮笑說，沒預料卓、張會來，當時就像回家看到家人，只差沒有擁抱，她相當感謝一路走來的支持，「That's touch my hear」，也深感談判團隊做得是一項有意義的事，應該更努力往前走，「我這個人很愛哭喔，就會掉眼淚」。

更多三立新聞網報導

台美關稅降至15%！鄭麗君曝「最後一哩路」：數周內簽署對等貿易協議

黨內勸進選台北市長 鄭麗君稱「這是考古題」：過去回答都算數

台美關稅定案！卓榮泰曝鄭麗君「壓力爆棚」：講話時聲音都微微顫抖

三張長輩早安圖揭台美關稅談判重點 沈伯洋：謠言會過去，真相會留下

