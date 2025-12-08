回顧大事記 溯源歷史話今昔

北區第七場歲末祝福在新店靜思堂舉行，其中228位新受證志工在眾人的祝福下完成授證，而現場超過三千名志工也帶來一場海燕風災的演繹，更帶領大眾回望災難現場的無常與苦難。

「災難頻傳，海燕風災，2013(年)11月8日，超級颱風海燕重創，菲律賓。」

眾人動作整齊劃一，演繹風災來襲時的場景，當年菲律賓中部的獨魯萬市，遭到毀滅性破壞，幾乎要被放棄。「大家清掃家園，趕快讓他們恢復生機，最後上人決定 五百元(菲幣)，才能真正幫助災民。」

災後重建艱辛，當地物價飛漲，為了減輕災民負擔，將當地每日260元的工資提高到500元，同時，不少慈濟志工也買單程機票、義無反顧前往災區；舞台上的演繹，讓12年前那場震撼世界的大災難，再次浮現眼前。證嚴上人開示：「現在的天下，真的是很苦，氣候變遷 大水大風，動不動都會造成很大的災害，所以還是大家用心用愛，愛的能量匯聚，小量長久累積，也是成大善。」

今天北區第七場歲末祝福，從舞台到法海區共有3287名志工參與，其中228位新受證志工，在眾人的見證下完成受證。證嚴上人開示：「每一回看到了來受證，我都很感恩，每一位可能要來受證以前，應該就是委員有帶了新要受證的人，要先去看看苦難人是這樣苦，讓大家看見人間，苦難的真實相。」

師徒相會，現場數千名志工，再次確認，一念心的恆持。

