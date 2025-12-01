回顧大事記 銘記歷史恆傳典範

上午另一場溫座談，中區志工分享慈濟大事記。回首來時路，在2008年辛樂克颱風的時候，后豐大橋遭到溪水沖斷，慈濟志工即刻提供熱食關懷。而愛的關懷也從台灣走向國際，柬埔寨水患、旱災以及戰亂，都有慈濟人付出的身影。

2008年9月，辛樂克颱風驚人雨量，重創中部地區，后豐大橋被大甲溪水沖斷。慈濟志工｜王坤河：「我們馬上就啟動了，后里的和氣的聯絡網，當這個聯絡網下達以後，我們的四合一幹部，很快很快地就集中到后里聯絡處來。」

后里及豐原志工啟動，煮薑茶、送熱食，現場迅速成立協調中心。慈濟志工｜陳君興：「帳棚都已經載到現場，我們就馬上把帳棚搭起來。」

慈濟人啟動後勤支援與關懷，讓救援行動更順利。時任消防大隊長｜柯進福：「我覺得只要有慈濟這個團隊，到達現場，救災 大概就是穩定軍心八成左右了。」

大愛不分國界，天災人禍也讓柬埔寨，民不聊生，慈濟志工｜張玉燕：「一個國家汪洋大河，所有的稻田都是淹在水中，所有的房子幾乎就是被沖毀，人民就是四處流竄，沒有期望的一個家。」

慈濟在當地賑災，克服種種困難。一路走來，悲心不變。證嚴上人開示｜：「天下事多 哪裡需要什麼，你們就要發心立願說 我去，因為前面的人已經走過那麼多，我們還沒走過，所以你們也要發心，去外面走一走，才能知道慈濟的慧命，是為什麼叫做值得。」

