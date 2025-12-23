回顧游盈隆曾批大罷免還槓柯建銘、曹興誠 徐巧芯：蠻有道理

行政院昨（22日）公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委，引發外界高度關注。國民黨立委徐巧芯對此表示，中選會主委被提名人游盈隆的一些評論，都蠻有道理的；她並列出包含游曾稱「柯建銘當然要負責，請辭不分區立委」、「大罷免是誰搞得就誰負責」。

中選會6位委員任期在11月3日屆滿後，現僅剩4名委員，行政院22日公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，其餘5位提名人選分別為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

廣告 廣告

名單曝光後，徐巧芯昨晚在Threads上說，中選會主委被提名人游盈隆的一些評論，都蠻有道理的，包含 「大罷免是一個沒有必要發生的政治衝突，曹興誠他到今天為止一點罪惡感都沒有、一點責任感都沒有」、「柯建銘當然要負責，請辭不分區立委」、「曹興誠的政治素養不如上過我大一政治學的學生」。

【看原文連結】