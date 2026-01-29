回顧美麗島大審時的陳菊 律師喊話民主富二代：民主不是自來水

記者李鴻典／台北報導

監察院28日說，監察院長陳菊因健康因素主動請辭獲准，監察院尊重陳菊意願，也感謝陳菊為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊早日康復。呂秋遠律師撰文寫下陳菊的過往，他表示，民主不是自來水，自由也得要裝水龍頭。花媽，希望您可以好好養病，我們有許多人，希望您早日康復，好好生活。

呂秋遠律師貼出一張美麗島事件大審的檔案照片，他說，照片裡目前還有在政治圈裡任公職的人，只有陳菊。其他人不是淡出政壇、晚節不保，就是已經仙逝。而她，也在28日卸任公職。

呂秋遠律師寫道，美麗島事件，大概已經有許多人淡忘或是完全不了解。1979年12月10日，距離現在47年前，當時的黨外雜誌美麗島，在國際人權日發起遊行與演講，宣揚民主與自由，是的，你沒聽錯，當時立委只有部分可以選舉、總統由一群永遠不用選的國民大會代表選舉，候選人通常只有一個，空一格蔣總統是專有名詞，總統只能是蔣。當時台灣戒嚴了30餘年，看簡體字書、判刑；聽中國廣播、判刑；研究馬克思主義、判刑；主張共產主義，死刑。

他們在那天晚上，主張解除戒嚴、要民主、要自由，但是有一群理平頭，衣服別有青天白日徽章的人，往台上的演講者丟擲雞蛋，並且不斷叫囂。場外鎮暴部隊逐漸縮小包圍，不僅釋放催淚瓦斯，還以強烈探照燈照射群眾，挑起民眾情緒，終於引發兩邊強烈衝突。

報紙上看到的新聞都是「暴徒」攻擊員警， 還有地方媽媽跪下來，希望「暴徒」不要打警察。警察滿頭是血，暴徒得意洋洋。第二天，台灣警備總司令部開始搜捕這些參與的「暴徒」，並緝獲「匪首」若干。

要想像當時的場景嗎？其實不用。呂秋遠律師說，前幾年的香港，就是當年的高雄。特首不能直選、議員只有部分可以選、報紙挺警察、演藝人員挺警察、輿論挺警察，這些呼籲民主自由的人都是暴徒，意圖讓台灣變亂，共匪就會侵略台灣。

這些「匪酋」當中，施明德始終談笑風生，坦然面對唯一死刑的叛亂罪威脅。其他人，包括陳菊，一臉嚴肅，面對國家機器的迫害，坦然赴死，沒有人賣友求榮，沒有人跪地求饒。呂秀蓮、陳菊，就是當中的女中豪傑，呂秀蓮，演講20分鐘，換來12年有期徒刑；陳菊，3天後逮捕，1986年才出獄。

1980年1月，面臨最高刑度是死刑的叛亂罪，陳菊當年29歲，她在獄中寫下遺書，其中有一段是這樣的：「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉—台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。」

呂秋遠律師提到，對於民主富二代來說，大概很難理解，「不能選總統、直轄市長、投票開票會停電、看本書會被關10年，出獄以後終身找不到工作、隨時被跟監、說錯話就會被終身監禁、不能上街遊行、抗議」的台灣，更會覺得本來就應該這樣。

不，不是的。民主不是自來水，自由也得要裝水龍頭。

陳菊，當時站出來呼籲解除戒嚴，即便著有死刑的威脅，她仍然可以在29歲的芳華，寫下一段鼓舞後人的文字。而且在往後從政時，始終如一。她這一生，曾經為了民主政治，面臨死刑威脅。為了自己的信念，被囚禁6年。而今，她因為生病，即將從公職卸下重擔，呂秋遠律師表示，只能說，謝謝她過去為台灣、為民主政治的理念，所做的一切。花媽，希望您可以好好養病，我們有許多人，希望您早日康復，好好生活。

