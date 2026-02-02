回顧袁惟仁「從變植物人至逝世」 8年間病程一次看

娛樂中心／倪譽瑋報導

袁惟仁（小胖老師）2020年意外跌倒後，健康狀態持續不佳，2026年2月2日由家屬證實去世。回顧袁惟仁生病經歷，2018年在上海跌倒後，被診斷出有腦瘤，之後就回台東老家休養；2020再次摔倒，一度陷入重度昏迷，並於2022年被宣告為植物人，此後長期臥床，2025年11月底突然被送往醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應；2026年2月去世。

回顧袁惟仁生病歷程，2018年袁惟仁在上海的期間跌倒、昏迷後送醫，確診腦溢血（出血性中風），並在昏迷期間發現腦部有腫瘤，2018年底回到台灣，並在台東老家休養。

2020年袁惟仁再度重摔，這次導致昏迷指數一度降至3，儘管後來昏迷指數有所好轉，但並未完全脫離險境，且有反覆發燒的情況。自2020年這次跌倒後，袁惟仁的健康狀況漸漸惡化，並於2022年被宣告為植物人，此後長期臥床，生活起居需要家人全程協助。

