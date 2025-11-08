回顧輝煌足跡，邁向智慧永續！竹縣工業會喜迎50週年慶典榮耀與共

【民眾新聞網方健龍新竹報導】「新竹縣工業會50週年慶典」7日下午假竹北春耕餐廳隆重舉行，竹縣工業會以「工業傳承五十載．永續啟航再出發」為主題，邀集產官學界超過500位嘉賓齊聚一堂。會中除回顧半世紀的輝煌足跡，更展現以AI與ESG為核心的產業轉型成果，象徵新竹縣工業邁向智慧永續的新紀元。

50週年慶典活動在熱烈掌聲中揭開序幕，主持人以生動節奏帶領現場貴賓回顧工業會50年發展歷程。理事長呂理展表示，新竹工業的發展見證台灣產業升級的軌跡，從傳統製造到高科技產業，工業會始終扮演連結政府、企業與學界的重要角色。「邁向下一個50年，我們將以AI科技與ESG永續為雙軸，推動產業升級、強化人才培育，讓新竹繼續成為台灣產業的引擎。」

50週年慶典現場重頭戲之一，是五大產業聯盟的成果發表，分別為ESG企業永續聯盟、AI產業聯盟、MIS資安聯誼會、人資總務聯誼會及二代菁英團。這五大聯盟橫跨永續、數位、資安與人才領域，由聯盟代表逐一分享推動歷程與未來計畫，象徵新竹產業界不僅守成，更勇於創新與跨域協作。

現場並邀請經濟部國際貿易署、勞動部桃竹苗分署及中小企業信保基金等單位進行講座，肯定新竹縣工業會在引領產業轉型與建構企業支持網絡方面所作的貢獻。

活動中頒發多項獎項，包括資深會員獎、績優企業獎、研發創新獎、卓越經營獎、企業社會責任獎、永續典範獎、AI賦能獎、數位基石獎、育才卓越獎及傳承榮耀獎等，表彰近百家企業對地方經濟與社會發展的卓越貢獻。

同場進行的明新科技大學產學合作MOU簽署儀式，也為50週年慶典注入新亮點，雙方將共同推動AI應用、智慧製造與永續管理人才的培育計畫，為新竹產業注入創新能量。

新竹縣工業會50週年慶典晚宴則以音樂演出與歌唱表演揭開序幕，現場氣氛溫馨熱烈。理事長呂理展偕歷屆理事長與產官代表共同切下象徵傳承與再起的「榮耀蛋糕」，場面感人。隨後進行摸彩活動與表演節目，賓主盡歡，在滿滿的祝福聲中，為50週年慶畫下圓滿句點。

竹縣工業會總幹事曾昭維表示，50年的歷程是一段見證產業變遷與在地奮鬥的故事。展望未來，工業會將持續整合縣內產業能量，透過AI、資安、ESG與人才共育等策略，協助會員企業持續升級，打造兼具創新與永續的「新竹矽谷產業群聚」。

《圖說》中華民國工業協進會理事長葉政彥（左）致贈50週年慶牌匾，由新竹縣工業會理事長呂理展代表接受。（圖／新竹縣工業會提供）