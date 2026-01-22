回顧達沃斯論壇／川普親自拆毀美國秩序 中國、歐洲同盟僅差一步之遙？

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界論壇的發言，左批綠能、右罵盟友搭安全與經濟的便車，還誓言築起關稅高牆。《紐約時報》直呼，這是宣告美國在自由世界領導地位的終結，同時中國則似乎成了世界舞台當中的「成熟大人」，中國與歐洲的結盟甚至只差一步之遙。

川普在達沃斯論壇的脫稿發言，被《紐時》批評是親手毀了美國的世界領導地位。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

川普：大家都在佔美國便宜

川普在論壇上長達90分鐘的演講，重點其實就一句話：全世界都在佔美國的便宜。

川普說：「美國支撐了全世界的運轉，大家都在佔美國便宜。」

雖然川普在演講中承諾，不會對格陵蘭動武，之後他又發文稱談判期間，不再以關稅強逼丹麥出讓該島主權；他不久前對全球經濟秩序的抨擊，已經釀成不可挽回的傷害。《紐時》還拿出9年前中國國家主席習近平在相同場合的演說，作為對比。

習近平當時公開對「經濟全球化」背書，贏得了在場人士的一片讚揚，雖然日後川普第一任期的美中貿易戰仍就爆發。他那時稱：「搞保護主義如同把自己關進黑屋子，似躲過了風吹雨打，但也隔絕了陽光和空氣。打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷。」

中國：扮演國際上的「大人」

相比於川普的「美國優先」橫衝直撞，中國意圖成為國際公認的「負責任大國」。確實，中國政府的過度產業補貼，對異議人士的監控與拘捕，以及對台灣與南海的軍事威脅，都為外界詬病。但10年過後的今天，中國至少在言詞上，更像是各界眼中的世界經濟秩序捍衛者。川普鄙夷多邊機制，不相信全球貿易能增加財富，他認為單憑美國力量就能橫行霸道，而中國全都反其道而行。

康乃爾大學國際貿易專家普拉薩德（Eswar Prasad）告訴《紐時》：「中國肯定想接過衣缽，成為房間內的大人，尤其美國正在發癲、毫無理由地散發敵意。問題是世界各國是否同意這點。我認為世界尚未準備好擁抱中國。」

《紐時》分析，隨著川普的美國走向強烈民族主義，中國與歐洲在某些方面成為了天然盟友。儘管北京實際上常被控違反規，至少雙方都高舉規則為基礎的國際貿易理念。雙方也都承認氣候變遷的科學事實，並調用資金與技術對抗氣候危機。

中國是全球再生能源的領導者，不論是太陽能電池、風力發電，抑或電動車與電池領域，都是首屈一指。歐洲即便有所退步，也在減少碳排放方面，設立了極具野心的目標。相比之下，川普再度在論壇嘲笑綠能是「史上最大騙局」，並錯誤宣稱中國沒在用綠能。

川普聲稱：「他們把這些（風力發電機）賣給蠢人。中國大都仍依靠燒煤。」川普言論再遭《紐時》打臉，因為事實顯示，中國大力投資再生能源，並逐步減少對煤炭的依賴。

歐洲與中國仍有產業相互競爭，主要是德國是汽車生產大國，這與電動車與電池大國的中國，成為了產業對手。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁的盟友關係，在學者眼中，反倒成了中歐結盟的阻礙。（圖／翻攝自X平台 @rshereme）

中國與歐洲同盟的阻隔：俄烏戰爭

哥倫比亞大學經濟史學家圖茲（Adam Tooze）認為，橫亙在歐洲與中國結盟之路的阻礙，是雙方在俄烏戰爭立場的分歧。中國一直不願譴責俄羅斯侵略烏克蘭，而俄羅斯總統普丁卻又是歐洲喊打的老鼠與頭號威脅。

圖茲直言「若非烏克蘭，歐洲會與中國站在同一陣線」，組成所謂的「歐亞多邊主義」（Eurasian multilateralism）天然同盟，一同對抗川普的單邊霸凌。

