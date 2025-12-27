回顧關鍵時刻 2025新住民10大新聞揭曉

春天女性成長協會有來自越南、印尼、港澳的台灣新住民組成，分享傳統舞蹈及文化。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025年「十大新住民重要新聞徵選」結果正式揭曉，入選議題涵蓋新住民相關政策推動、參與社區醫療，以及引發討論的「倒會」事件等，呈現新住民逐步融入台灣社會，從初來乍到的過客，轉變為社會一分子的歷程，也有新住民分享在台生活的幸福感受。

「2025年十大新住民重大新聞徵選」發佈會今(27)日在國立中興大學舉行，活動由賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫於9年前發起，透過新聞事件回顧新住民關注議題，評選範圍也從早期著重福利與照顧，逐步延伸至制度治理、就業環境及文化參與等層面。

尤英夫指出，新住民因語言與文化差異，在台灣生活面臨不少挑戰，期盼社會各界能給予更多理解與支持。

活動總策劃賴慕芬表示，透過每年的新聞盤點，建立可供社會回顧與討論的公共紀錄。評選過程從全年上百則相關報導中，先篩選出40則重要新聞，再由來自學界、媒體、法律與社會實務領域的9位評審進行加權評分，最終選出年度前10名重大新聞。

評審團主席趙善意指出，今年「倒會」相關新聞進入前20名，若從不同角度觀察，反而顯示新住民已深度融入台灣社會，開始參與日常生活的各種互動，也會遭遇與台灣民眾相同的生活困擾，象徵新住民角色從過客轉變為主人。

會中春天女性成長協會有來自越南、印尼、港澳的台灣新住民組成，也共同關注新聞議題，以及陽光民族舞團是來自中國各省的新住民來表演、分享文化，團長黃金蘭表示，團員多數遠嫁來台已超過10年，舞團的成立讓熱愛舞蹈的新住民有交流的平台，她說，中國是娘家、台灣是婆家、新家鄉，來台多年深刻感受到台灣人的熱情與包容，家庭生活充滿溫暖，讓她覺得在台灣生活相當幸福。

陽光民族舞團是來自中國各省的新住民在會中表演舞蹈，及分享家鄉美食。(記者蔡淑媛攝)

