生活中心／綜合報導

非洲豬瘟風暴過去，國內養豬產銷運作全面維持正常，這過程有賴產業界與民眾的配合，回顧當時，農業部宣布實施長達15天的豬隻禁宰、禁運政策，獲得養豬業者的支持，成為政策成功推動關鍵，為了消滅豬瘟，業者甚至當下對行政院長卓榮泰說，禁20天也不要緊。

來到養豬場看看，一切正常運作，不過2025年10月底，台中梧棲爆發非洲豬瘟，全台養豬業如臨大敵，政府當下動起來，找養豬業者商討對策。養豬協會合作社理事主席黃森田：「那一天晚上十一點多，接到農業部，明天早上八點半要開會，我們就跟行政院院長卓榮泰，跟部長都在那邊開會嘛，他要宣布一件事情，希望我們支持，他說禁運的問題，我們就十五天。」

廣告 廣告





回顧非洲豬瘟疫情防疫！ 業者支持禁運成關鍵

回顧非洲豬瘟疫情防疫！業者支持禁運成關鍵。（圖／民視新聞）





農業部宣布全國長達15天的豬隻禁宰、禁運政策，嚴格禁令可說是世界少見，衝擊之大可想而知，當然得尋求業界支持，但出乎中央意料，業者霸氣回應。養豬協會合作社理事主席黃森田：「我們本來心理上就要增加（禁運天數），我們產業有共識，二十天也不要緊，為什麼呢，不要讓（豬瘟）它有發生的機會，那麼就是我們短痛，再二十天也可以，十五天也可以。」





回顧非洲豬瘟疫情防疫！ 業者支持禁運成關鍵

回顧非洲豬瘟疫情防疫！業者支持禁運成關鍵。（圖／民視新聞）





養豬業者嚴中平：「反倒是這15天過了，我們自己還要再，更好好的去檢討說，我們自己還有哪一些破口，我們要怎麼去做預防，然後以後不要讓，不管是非洲豬瘟還有其他的很多，靠接觸而傳染的疾病，希望可以都不要再進來。」15天禁令，成功守下非洲豬瘟疫情，業者的配合與支持，更成為打贏這場豬肉產業保衛戰的，重要關鍵。

原文出處：回顧非洲豬瘟疫情防疫！ 業者支持禁運成關鍵

更多民視新聞報導

擋下非洲豬瘟關鍵15天！「防堵工作」分秒必爭守下疫情

非洲豬瘟後盧秀燕支持度仍破6成 網諷世界奇觀：難怪麥玉珍有信心

異言堂(影)／西班牙也爆非洲豬瘟！ 台灣成功守下疫情 專家：全球唯一

