回顧黃國昌從政路…首任老大是民進黨！作家諷：背叛成習的小弟

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部成立，他強調「我不是一個夢想家，我是一個實踐者，我是一個執行者，這是台灣社會目前需要的」。作家吳祥輝則是撰文寫下「為虎作昌」，他說，黃國昌的命運就是個小弟命。永遠的小弟、背叛成習的小弟。

黃國昌新北市長競選總部成立。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

吳祥輝說，2016年受民進黨禮讓支持，當選新北市12選區立委。主要票倉是汐止，他的出生地。當選後不甘成為小綠，很快就跟民進黨翻臉。當時2014剛崛起不久的台北市市長柯文哲，成為他的夢幻新老大，妄想能成為柯文哲的台北市市長接班人。沒有台北市長，新北市長也可以。

廣告 廣告

吳祥輝進一步表示，2023年他繼背叛民進黨的支持者後，乾脆連他共同創立的時代力量也背叛，加入民眾黨。他是時代力量的創黨主席。2024年他成為民眾黨的不分區立委。開始在國會大搞毀憲亂政的藍白合，當傅崐萁的小弟還笑呵呵。

吳祥輝也說，從2015時代力量成立至今，短短11年，他已經當了幾任小弟。首任是民進黨。第二任是柯文哲。第三任是傅崐萁。現任第四任老大是誰呢？「『為虎作昌』斯之謂也。小朋友，成語不要寫錯喔」。

更多三立新聞網報導

政大這家名店關門了！藍委嘆可惜、網哭喊：我要輟學⋯

網疑柯文哲被黃國昌「銃康」？陳佩琪問：真的有弄？那我去幫老公討公道

北市大安區爆漢他病毒死亡案例 藍議員急喊話蔣萬安：不要等出事才補救

謠言大破解！關於軍購，我們都必須知道的事

