回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了

娛樂中心／陳慈鈴報導

蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。

Summer證實，林光寧於13日下午3時30分辭世。因為吸入性肺炎入院，從9月到13日，經歷三次搶救，第三次，離開了。她13日晚睡前躺在床上，想著14日起床不用再去北醫了，「明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」。

林光寧於3個月內歷經三次搶救，最終與世長辭，享壽75歲。（圖／喜鵲娛樂提供）

回顧林光寧的作品，就不得不提到《家有仙妻》，他在劇中飾演何莉莉的父親，因而有「仙爸」之稱。《轉角遇到愛》中，他飾演女主角俞心蕾的爸爸，女兒正好就是已逝藝人大S徐熙媛。如今兩人都離開了，不禁讓人難過地感嘆，這對父女在天堂中相聚了。

深受觀眾喜愛的《台灣靈異事件》，他也參與其中，飾演急公好義的報社記者老王，為劇中增添不少趣味性。《霸王花》中，他飾演警隊「霸王花」的組長，協助成員執行任務，把多起案件逐一偵破。他於《林投姐》中的角色與過往截然不同，在劇中飾演日本巡佐「伊藤」，把狡詐與陰狠、憑權勢欺侮壓榨人的日本警察形象，演繹的淋漓盡致，在那時候讓很多人氣憤不已。而林光寧的離開，也讓這些角色在大家的記憶之中成了永恆。

