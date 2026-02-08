回顧「林義雄宅血案」案發經過！促轉會調查報告揭當年關鍵時間序

[Newtalk新聞] 電影《世紀血案》爭議持續延燒，該片翻拍1980年代白色恐怖時期震驚社會的「林義雄宅血案」再度引發外界關注。有網友近日整理案件經過，引述行政院促進轉型正義委員會過去公布的調查報告，回顧案發當日的關鍵時間序。





根據行政院促轉會調查報告指出，林宅血案發生於民國69年2月28日。案發前一日，林義雄母親林游阿妹及妻子方素敏曾前往景美軍法處會見林義雄。當日晚間，方素敏與林義雄的助理蕭裕珍、田秋堇及辯護律師張政雄會面，隨後拜訪康寧祥，並於28日凌晨2時許搭乘計程車返回位於台北市萬華的林宅。當時蕭裕珍與田秋堇在林宅門前，曾看見對面雜貨店菜攤有一名男子坐著抽菸，但因天色昏暗無法辨識樣貌。兩人當晚夜宿林宅。

該起事件倖存者林義雄長女林奐均於2月28日上午，前往幸安國小上學，方素敏則於7時左右外出，先後拜訪省議員余陳月瑛與其友人後返家。9時半左右，田秋堇致電聯繫方素敏前往軍法處旁聽開庭，方素敏隨後請林游阿妹代為照顧孩子後離家，並於10時左右抵達景美軍法處。11時9分，林游阿妹曾接聽通話，後續便外出前往鉅豐照明公司工作，留下雙胞胎林亭均、林亮均在家。





11時30分，方素敏致電返家，由林亭均接聽，電話中提及阿嬤已外出。約12時20分，林奐均放學返家，按門鈴後由兇嫌開門，並尾隨其進入房間，趁其放書包時持刀刺傷林奐均。林奐均負傷翻越紗窗墜落至前庭花園，再爬回屋內躲進臥房。隨後返家的林游阿妹亦遭殺害。期間方素敏曾三度致電返家均無人接聽，遂請田秋堇持鑰返回林宅查看。





13時30分至13時49分間，田秋堇抵達林宅，發現落地窗敞開，並於臥房內發現重傷的林奐均，隨即通報警方與醫療單位。約14時，江春男接獲通知，與林濁水、康文雄先後趕往林宅，並發現林游阿妹倒臥地下室樓梯間。





14時45分左右，方素敏得知家中出事，因雙胞胎下落不明，先前往幼稚園尋找未果，發現雙胞胎當日未到校再趕往醫院。15時30分，台北市刑警大隊警員發現雙胞胎陳屍於林宅地下室儲藏室內。











