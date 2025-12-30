回顧一生無愧父母！「四哥」曹西平驟逝 12月感恩文惹鼻酸

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間驚傳在家中離世，享壽66歲，震驚娛樂圈。回顧他本月初的感恩文，文中一句「這一生我覺得自己做得非常好」，仿佛是為自己總結，真性情發言令不少粉絲鼻酸。

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日晚間驚傳在家中離世，享壽66歲。（圖/取自曹西平臉書）

回顧曹西平生前，一向直率敢言，12月初他以「感恩月」為題，談及自己一路走來的演藝人生。他提到，偶像終究會老去，但這是人生必經的過程，無須在意外界冷嘲熱諷；更強調自己始終守住藝德，最重要的是「對得起」養育他栽培他的父母親，沒有讓身為醫師的爸媽感到丟臉，這是他一生最驕傲的事，「這一生我覺得我自己做得非常好」。

談及演藝圈現實面，曹西平並未避諱「封殺」與人情冷暖。他坦言自己並不重要，也不曾期待被捧上神壇，只想為生活繼續努力。他表示，許多時候只能把委屈帶回家消化，擦乾眼淚後再繼續工作，因為「要吃飯、要生活」，不能放棄自己。

晚年生活中，曹西平與許多年輕世代互動頻繁，讓他更加理解八、九年級生的生存壓力，感嘆現今社會「想存錢難上加難」。最後，他感謝身邊年輕人為他帶來的新事物，讓他的生活忙碌而充實，他更在文末向支持他的朋友與粉絲喊話，希望大家為他留下祝福與鼓勵，因為看到大家真實的留言他會覺得很值得很開心。

